С 17 по 23 мая на сайте stop-melanoma.net можно заполнить анкету и прислать качественные фото родинок, которые вызывают беспокойство.

Киев. 17 мая. УНИАН. В течение недели украинцы могут пройти бесплатное онлайн-обследование на меланому.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила врач-дерматовенеролог, дерматоонколог, координатор проекта "Евромеланома" в Украине Ольга Богомолец.

Она отметила, что главным провоцирующим фактором для возникновения меланомы является ультрафиолет и, в частности, солнечные ожоги, поэтому загорать нужно очень осторожно.

"Меланома - одна из наиболее злокачественных опухолей, которая страшна тем, что очень быстро дает метастазы в жизненно важные органы, но расположена она на коже. И на первом этапе ее сложно различить от обычной родинки", - рассказала Богомолец.

По ее словам, меланому можно распознать по аббревиатуре АКОРД, которая включает основные признаки перерождения родинки и меланомы: А - асимметрия родинки, К - ее неровный край, О - внезапное изменение окраса, Р - изменение размера, Д - динамика (кровоточивость, появление трещин или волос).

Врач подчеркнула, что при своевременном выявлении меланома излечима.

"Если у вас есть такой АКОРД, то важнее всего знать, что сегодня мы меланому не просто лечим - мы ее вылечиваем. При одном условии - если вы пришли на диагностику и лечение вовремя", - отметила Богомолець.

Она напомнила, что в связи с карантинными ограничениями уже второй год День диагностики меланомы в Украине проводят онлайн.

В этом году ему посвятили неделю - с 17 до 23 мая, в течение которой украинцы могут бесплатно пройти онлайн-обследование на сайтеstop-melanoma.net, направив качественные фото родинок, которые вызывают беспокойство, и заполнив специальную анкету на сайте.

Устанавливать предварительные диагнозы будут врачи-волонтеры, которые накануне были также отобраны с помощью анкетирования, свои заключения они пришлют пациентам 24 мая.

Кроме того, по словам Богомолец, на 24 мая можно записаться на бесплатный очный осмотр в клинику доктора Богомолец в Киеве по номерам 044383 26 97 и 094 927 96 97.

Она сообщила, что за 12 лет (2009-2020 гг.) проведения Дня диагностики меланомы в Украине было осмотрено 475 тыс. 966 граждан, среди которых было выявлено 1 тыс. 497 случаев меланомы и 4 тыс. 246 случаев рака кожи.

Как добавила основательница и руководительница общественной организации "Меланома Украина" Людмила Галенко, раннее обращение к врачу не только поможет сохранить здоровье и жизнь, но и сэкономить средства на лечение меланомы.

Ведь на первой стадии ее можно вылечить, просто удалив опухоль на кожи, после чего почти не возникает рецидивов.

"К сожалению, лечение меланомы очень дорогостоящее ... Так, месячный курс таргетной терапии будет стоить от 3 тыс. Долларов, а курс иммунотерапии - от 4 тыс. долларов. за три недели", - сказала Галенко.

В свою очередь, Богомолец рассказала о людях из групп риска, у которых меланому и рак кожи обнаруживают чаще всего.

В частности, это светлокожие люди и люди с большим количеством родинок - более 50.

Кроме того, высокий риск развития меланомы у людей со вторым фототипом кожи, которые имеют светлые глаза, кожу и волосы.

"Но меланома не обходит абсолютно никого, она может быть и у детей, и у взрослых. Чаще мужчины немного чаще болеют меланомой ", - пояснила врач.

Также есть случаи, когда человек имеет наследственную предрасположенность к возникновению меланомы.

Как отметил заведующий научно-исследовательским отделением опухолей кожи и мягких тканей Национального института рака Сергей Коровин, ежегодно в мире диагностируют около 300 тыс. первичных злокачественных случаев меланомы, а умирает от этой патологии ежегодно менее 61 тыс. человек.

В Украине злокачественная меланома находится на 15-м месте в рейтинге болезней по уровню заболеваемости.

По его словам, ежегодно в Украине меланому диагностируют у 3 тыс. человек, а умирают от нее около 1 тыс. украинцев.

Организатор «Всеукраинского Дня диагностики меланомы 2021»:

• Общественная организация «СТОП-меланома»

При участии:

• Институт дерматологии и косметологии доктора Богомолец

• Bogomolets Clinic

• Bogomolets Dermpath LAB

Партнеры проекта:

• Украинская ассоциация врачей-дерматовенерологов и косметологов (УАЛДВК)

• La Roche-Posay

• Eau Thermale Avène

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Автор: УНИАН