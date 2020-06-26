55 медучреждений в разных регионах Украины получили новые современные системы мониторинга уровня сахара в крови (видео, фото)

Оборудование позволяет точно контролировать уровень глюкозы в крови у людей с сахарным диабетом, медики смогут корректировать лечение и предотвращать многие осложнения.

Киев. 25 июня. УНИАН. 55 медицинских учреждений в разных регионах Украины получили новые современные системы профессионального мониторинга уровня сахара в крови.

Об этом генеральный директор компании «Ново Нордиск Украина», которая закупила оборудование для медучреждений, Владислав Мороз сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что датская компания Novo Nordisk уже почти 100 лет занимается лечением сахарного диабета во многих странах мира и следит за появлением новых методов его диагностики и лечения. Сейчас был реализован благотворительный проект, в рамках которого для 55 лечебных учреждений закупили специальное оборудование для постоянного мониторинга глюкозы в крови. Оборудование, в частности, получили клиники в Киеве, Днепре, Харькове, в других областных центрах, некоторые районные больницы. Также проведено обучение врачей, работающих с новым оборудованием.

«Во всех ключевых областях и даже некоторых небольших больницах теперь есть такое оборудование. Современным показателем контроля качества лечения диабета является такой показатель как timerange - то есть то время, которое человек с диабетом имеет сахар в крови в пределах определенного диапазона и установленного для пациента с сахарным диабетом. Если он находится в течение суток длительное время в контроле, значит есть контроль сахарного диабета, и фактически это значительно уменьшает все возможные осложнения течения сахарного диабета как кратковременные, так и длительные», - пояснил Мороз.

По его словам, в Украине, по разным данным, проживает около 3,5 миллиона человек с диабетом, однако знают о своем диагнозе лишь 1,2 миллиона. В свою очередь, неправильное или несвоевременное лечение заболевания приводит к развитию серьезных осложнений. Но с помощью современных методов лечения и диагностики их можно избежать. В частности, можно осуществлять суточный мониторинг глюкозы в крови с помощью оборудования, которое позволяет точно контролировать уровень сахара в крови и вовремя реагировать на отклонения, корректировать лечение сахарного диабета.

«То есть, контроль диабета очень важен. Я надеюсь, что это оборудование поможет врачу эффективно скорректировать терапию и достичь такого желаемого контроля сахарного диабета для пациентов в Украине», - отметил Мороз.

Он также обратил внимание, что сейчас есть информация, что сахарный диабет значительно осложняет течение COVID-19.

«И даже есть такие данные, что в 11 раз повышается риск осложнений и смертности у пациента с сахарным диабетом. Человек с контролируемым сахарным диабетом имеет почти такой же риск, как и здоровый человек», - подчеркнул Мороз.

В свою очередь, эксперт по эндокринологии, доктор медицинских наук, профессор, врач-диабетолог Борис Маньковский отметил, что приобретенное компанией «Ново Нордиск Украина» оборудование позволяет без прокола пальца, как это делают с помощью глюкометра, проверять уровень глюкозы в крови.

«Появление этих систем мониторинга глюкозы - это еще один революционный шаг вперед, поскольку они позволяют получать информацию об уровне глюкозы в крови каждые 5 минут, не прокалывая пальца, не забирая кровь. По сути, человек, который носит эту систему, не чувствует абсолютно ничего, но имеет информацию об уровне глюкозы. Соответственно, это значительно расширяет возможности контроля», - пояснил он, добавив, что люди, которые носят такие системы контроля, имеют значительно лучшее течение диабета и значительно меньшие шансы получить осложнения в результате болезни.

Доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Любовь Соколова отметила, что закупленное оборудование поможет не только пациентам, но и врачам, поскольку они получат больше информации о состоянии больных и смогут назначать лечение с учетом симптомов конкретного больного.

«Если уровень глюкозы в крови пациента с сахарным диабетом соответствует норме здорового человека, то можно говорить, что пациент «компенсированный», и все риски, которые привносит сахарный диабет как заболевание, - такие же, как и у человека, которые не болеет сахарным диабетом», - отметила она.

Также на пресс-конференции положительные отзывы о новых системах мониторинга уровня сахара в крови озвучили врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор Алина Урбанович из Львова и эксперт по детской эндокринологии Департамента здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Дмитрий Логвинов.

По информации врачей, оборудование можно использовать и для мониторинга состояния детей от 4-х лет, но для младших - могут быть некорректные данные.

Чтобы пройти мониторинг, граждане могут обратиться к своим врачам, которые направят в медучреждения, где есть новое оборудование.

Список городов, куда поставили оборудование: Киев, Краматорск, Кропивницкий, Херсон, Житомир, Бердичев, Одесса, Черновцы, Ровно, Чернигов, Черкассы, Николаев, Харьков, Сумы, Боярка, Полтава, Запорожье, Кременчуг, Винница.

Г орода, куда оборудование поставят в ближайшее время: Львов, Ивано-Франковск, Луцк, Хмельницкий, Ужгород, Тернополь.

Фото-новости с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/97484-press-konferenciya-v-unian-na-temu-saharnyy-diabet-i-sovremennye-metody-diagnostiki.html

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