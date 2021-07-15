В часности, юристы организации будут помогать и консультировать громады и людей об их правах и возможностях на рынке земли.

Киев. 15 июля. УНИАН. Общественные деятели, предприниматели, юристы и специалисты создали новую возможность для помощи и развития украинского общества в условиях рынка земли – ГО "Украинская платформа социально-экономического развития".

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила глава одного из самых больших украинских общественных объединений - ВГО "СГОУ "Народна Рада" Надежда Лукашевич, которая стала инициатором создания ГО "Украинская платформа социально-экономического развития".

"Самая большая наша мечта и наша цель - это объединить украинское общество вокруг идеи развития страны, поэтому мы создали площадку, на которой будет говорить украинский народ. Любой человек, активист или лидер организации сможет высказать свое мнение и реализовать сказанное. Я верю, что отныне в Украине появилась действительно народная платформа", – подчеркнула Надежда Лукашевич.

Почетный президент "Украинской платформы социально-экономического развития", известный украинский юрист Сергей Васильцов сообщил, что одним из основных направлений платформы станет защита прав и свобод граждан "Наша организация – это мощный инструмент влияния, которая будет медиатором между обществом и властью, чтобы воплотить стремление наших соотечественников жить спокойно, мирно и счастливо в правовой стране".

Вице-президент ГО "Украинская платформа социально-экономического развития", известный общественный деятель, лидер строительной отрасли Украины Александр Ротов, выразил уверенность, что новосозданная платформа объединив услилия с ВГО "СГОУ "Народна Рада" сможет разрешить наболевшие вопросы украинского общества. Среди основных проблем, Александр Ротов отметил выезд квалифицированных строителей на заработки за границу "Украина теряет специалистов высокого уровня, которые свои уникальные знания и умения применяют для работы за границей, а не на благо своей страны. В результате страдает и строительная отрасль, и бюджет государства".

Президент "Украинской платформы социально-экономического развития" Вячеслав Клименко заявил, что основная цель организации – развивать независимую Украину без войны, коррупции и с достойными зарплатами. Но для этого нужны диалог и тесное сотрудничество с народом.

"Мы готовы работать с громадами и помогать им по самым сложным и наболевшим проблемам, а также по таким первоочередным вопросам, как открытие рынка земли. Селяне не знают, как будет работать рынок, как будут переоформляться паи, что необходимо делать, поэтому мы призываем людей обращаться – мы окажем юридическую консультацию и поможем защитить законные права и добиться диалога с местной властью", – акцентировал Клименко.

Квалифицированные специалисты и юристы ГО "Украинская платформа социально-экономического развития" смогут индивидуально разъяснить, какие у гражданина есть права и возможности для получения земли, как получить кадастровый номер, сколько гектаров и на какие цели можно получить земельный участок в собственное пользование.

"Некомпетентность в этом вопросе ставит в тупик. Однако разобравшись, каждый украинец сможет принять участие в том, что называется рынок земли. Больше не нужно будет выезжать на заработки за границу, чтобы обеспечить себе надежный тыл – есть возможности жить достойно в Украине", – отметил вице-президент ГО "Украинская платформа социально-экономического развития" Павел Смоликов.

Кроме того, в режиме телефонного общения на пресс-конференции выступила Людмила Спицына, начальник департамента Управления рынка и оценки земель Госгеокадастра Украины, которая разъяснила самые актуальные вопросы, возникающие у владельцев земельных паев, после открытия рынка земли в Украине.

ФОТО: https://photo.unian.net/theme/106609-press-konferenciya-v-unian-rynok-zemli-sozdanie-ukrainskoy-platformy-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya.html

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Автор: Иван Бойко