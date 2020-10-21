Гелевей призвал действовать немедленно, принимая во внимание показатели заболеваемости COVID-19 в Украине.

Киев. 21 октября. УНИАН. Глава Медицинской комиссии Киева, доцент кафедры служебного и медицинского права КНУ им. Шевченко, депутат Киевсовета от ВО «Свобода» Олег Гелевей назвал ряд шагов, которые необходимо срочно осуществить в медицинской отрасли страны.

На брифинге в УНИАН Гелевей раскритиковал деятельность руководства Министерства здравоохранения, назвав ее неэффективной.

«Я хочу еще раз обратиться к президенту Зеленскому. Особенно после его вчерашнего обращения к Верховной Раде. К министру здравоохранения Степанову. Потому что еще неделю назад я предупреждал и говорил, что, если вы не начнете немедленно действовать, то через неделю-две будет беда, то уже по сегодняшним цифрах заболеваемости и вновь выявленных пораженных COVID-19 это подтверждается», - заявил председатель Медицинской комиссии Киева.

Он призвал действовать немедленно и озвучил первоочередные шаги.

«Это, конечно, аудит ковидного фонда. Все средства, которые еще не освоены, вернуть в лоно системы здравоохранения и по упрощенной процедуре начинать закупку необходимого медицинского оборудования для того, чтобы система здравоохранения могла открывать дополнительные койки. Я говорю о всей системе - коммунальной, государственной, Академии наук. Но значительную сумму средств вы должны перенаправить для реального финансирования медучреждений, на заработную плату, которая должна быть сейчас для всех медиков, занимающихся COVID-19, по закрытым статьям бюджета, и к которой никто не имеет права прикоснуться», - отметил Гелевей.

По его словам, как можно скорее необходимо внести изменения в 65-е постановление Кабинета министров, в котором прописано, как создаются ковидные бригады, а именно - разрешить создавать ковидные бригады из 3-х врачей, без требования, чтобы среди них должны быть анестезиолог и терапевт. «Это уже спасет ситуацию, потому что очень много больных, которым не нужен врач-анестезиолог. Это нужно только у тяжелых больных», - пояснил Гелевей, подчеркивая важность разумного использования кадрового потенциала.

Также он считает необходимым перераспределить штатное расписание в больницах с тем, чтобы наладить деятельность приемных отделений.

«Я призываю министра Степанова, чтобы немедленно издали приказ о формировании и другой деятельности наших приемных отделений. Должны быть в тех больницах, которые занимаются борьбой с COVID-19, не одна-две бригады в приемном отделении, а 3-4, чтобы очередей гарантированно не было. Потому что у нас уже есть случаи, когда люди умирают в ожидании в очереди в медицинское учреждение», - сказал Гелевей.

При этом он призвал и главных врачей медкучреждений организовать работу так, чтобы "скорые" в очередях не стояли долго, чтобы не было коллапса системы экстренной медицинской помощи.

Глава Медицинской комиссии Киева также обратил внимание на отсутствие специфических лекарств для борьбы с COVID-19, что нет единого медицинского протокола лечения таких больных, поэтому нужно внимательно выбирать лекарства, которые закупаются за средства ковидного фонда.

По словам Гелевея, ВО «Свобода» наработала свою медицинскую реформу, исходя из консультаций со специалистами и положительного опыта других стран.

«Мы знаем, что делать, куда идти, и мы знаем, как спасти ситуацию. И это не пустые слова, это то, что пережито, передумано, обсуждено. И это анализ мирового опыта реформирования системы здравоохранения ... Мы выступаем за то, чтобы у нас была смешанная государственно-частная система страхования», - сказал Гелевей и объяснил, что включение частного звена в систему позволит выйти на тот уровень финансирования, который нужен для правильной работы медицинских учреждений.

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Автор: УНИАН