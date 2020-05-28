За шесть лет оккупации Донбасса с украинских шахт было вывезено угля на сумму 4,7 млрд долларов - Восточная правозащитная группа (видео)

Также правозащитники констатировали, что в результате разграбления РФ на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей сложилась тяжелая экономическая ситуация.

Киев. 28 мая. УНИАН. За шесть лет оккупации Донбасса с украинских шахт было вывезено угля на сумму 4,7 млрд долларов США.

Об этом говорится в отчете «Восточной правозащитной группы» относительно ситуации на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, который был представлен на пресс-конференции в УНИАН.

В мероприятии приняли участие: Вера Ястребова, адвокат, директор «Восточной правозащитной группы»; Нелли Яковлева, народный депутат Украины, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам деоккупации; Василий Мокан, народный депутат Украины, постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде; Игорь Яременко, заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как сообщила на презентации адвокат, директор «Восточной правозащитной группы» Вера Ястребова, за период оккупации в Луганской и Донецкой областях на угольных шахтах погибли 236 шахтеров, получили травмы 2 тыс. 539.

По словам Ястребовой, Россия продолжает вывозить с оккупированных территорий уголь. Общая стоимость вывезенного угля составляет 4,7 млрд долл., всего за 6 лет оккупации было добыто более 67 млн ​​тонн угля.

Вместе с тем она отметила, что Россия с целью прикрытия разграбления оккупированных территорий развернула на Донбассе массовую агитацию и пропаганду и представляет себя как спасителя этих земель.

«Людей «зомбируют» с детства, в частности, даже на детских тетрадях вместо привлекательных для детей картинок размещают российские флаги и советскую символику», - отметила Ястребова.

Она добавила, что на оккупированных территориях действуют так называемые «общественно-политические объединения», которые имеют целью широкую популяризацию России, рассказывают, что будущее оккупированных территорий - только с Россией, убеждают, что это Украина начала войну на Донбассе, и Украина виновна в их тяжелом экономическом положении.

В свою очередь народный депутат, постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан отметил, что Россия строит на оккупированных территориях «политическую модель по своему примеру: там есть «парламенты», в которых абсолютное большинство представляют «провластные партии» и в то же время существует якобы «оппозиция», которая ни на что не влияет.

«Я вижу четкую параллель со схемой и технологией функционирования политических проектов в России, где есть правящая партия, которая все решает, и условная оппозиция, которая действует в фарватере правящей партии. То есть создается фиктивный плюрализм», - сказал Мокан.

Ястребова добавила, что, несмотря на такую «политическую жизнь», на оккупированных территориях на самом деле очень тяжелая экономическая ситуация.

«Цинизм Российской Федерации в том, что 70% добывающих предприятий закрыто за годы оккупации, в разы сократились зарплаты, нет никакой свободы мирных собраний, создания профсоюзов, есть лишь фиктивные профсоюзы, которые занимаются тем, что популяризируют квази-республики на международной арене», - подчеркнула она.

Вместе с тем народный депутат, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Нелли Яковлева отметила, что вывоз угля с оккупированных территорий - это один из существенных инструментов нанесения разрушающего вреда Украине.

По ее словам, сейчас в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий подсчитывают материальный ущерб, причиненный Украине в условиях международного вооруженного конфликта, и эти убытки в дальнейшем будут учтены при взыскании с РФ репараций.

Также участники пресс-конференции прокомментировали сообщение Офиса президента по поводу очередного обмена удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех».

Ястребова, в частности, отметила, что сейчас боевики активно «наращивают обменный фонд». По ее словам, ежедневно на оккупированных территориях так называемые «суды» выносят приговоры людям за якобы шпионаж, государственную измену, в ОРДЛО даже введено премирование за «разоблачение шпионов».

Вместе с тем она уверена, что формат обмена «всех на всех» является пока единственной возможностью для людей, которые содержатся за решеткой на оккупированных территориях, получить свободу.

«Мы должны использовать этот действенный механизм для освобождения людей», - сказала адвокат.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау заявила, что следующий обмен удерживаемыми лицами на Донбассе планируется осуществить в формате «всех установленных на всех установленных».

Сегодня, 28 мая, в Офисе президента по результатам заседания ТКГ 27 мая сообщили, что на следующем заседании контактной группы будут обсуждаться сформированные списки на взаимное освобождение удерживаемых лиц. В то же время о дате и формате проведения следующего заседания ТКГ не проинформировали.

Полные выступления всех участников и ответы на вопросы в видео:

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