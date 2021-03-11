Председатель МО намерен встретиться с президентом Украины по поводу выполнения международных обязательств Украины по делам Гонгадзе-Подольского.

Киев. 11 марта. УНИАН. Межфракционное объединение «ДУБИНА - слуга украинского народа» займется помощью пострадавшему по делу Гонгадзе-Подольского Алексею Подольскому.

Об этом народный депутат, председатель межфракционного объединения «ДУБИНА - слуга украинского народа» Александр Дубинский сказал на пресс-конференции в УНИАН.

«К нам обратился Алексей Подольский как потерпевший по делу Гонгадзе-Подольского с достаточно аргументированным изложением того, что происходило с делом в Верховном суде, а поскольку наше межфракционное объединение одной из своих целей определяет выполнение международных обязательств Украины, я решил принять участие в этом деле. И мы всем межфракционным объединения активно присоединимся к помощи пострадавшим по этому делу, поскольку дело Гонгадзе-Подольского-Ельяшкевича является краеугольным камнем, который раскрывает суть украинской коррупции. Отцом которой является Леонид Кучма. Он - человек, который породил всех олигархов, которые впоследствии начали контролировать украинское государство», - отметил Дубинский.

Также он добавил, что занимается делом Гонгадзе-Подольского еще с 2014 года, когда работал журналистом на телеканале «1 + 1».

«Я убежден в том, что пока не будет поставлена точка в этом деле, до тех пор пока не будут названы реальные заказчики этого преступления, пока не будет поставлена точка в мотивах этого преступления, мы никогда не решим проблему деолигархизации и проблему коррупции в высших эшелонах власти» , - подчеркнул народный депутат.

Он также добавил, что межфракционное объединение «ДУБИНА - слуга украинского народа» будет обращаться по поводу дела Гонгадзе-Подольского в парламентскую ассамблеи Совета Европы, в Кабинет министров Совета Европы, в адвокатуру, в Высший совет правосудия, а также с заявлениями в правоохранительные органы о возбуждении уголовных дел, в том числе за препятствование адвокатской деятельности представителю Подольского, адвокату Татьяне Костиной.

И несомненно мы обратимся к президенту Украины, и я буду настаивать на встрече с президентом по этому делу, я уверен, что Зеленский не давал никаких указаний по этому делу и не причастен к тому, что правосудия по этому делу до сих пор нет», - сказал Дубинский.

Также он добавил, что дело Гонгадзе-Подольского является краеугольным камнем и для президента Зеленского: «19 лет Украина не выполняет международные обязательства по этому делу взятые парламентом в в 2002 году. Выполнение этого обязательства приведет Украину к очищению и установлению справедливости. И именно поэтому это дело является рубиконом для президента Зеленского. Пора поставить точку в этом преступлении», - подчеркнул Дубинский.

В свою очередь адвокат Алексея Подольского Татьяна Костина отметила, что сторона Подольского настаивает на новом апелляционном рассмотрении дела Гонгадзе.

«Подчеркиваю, мы настаиваем не на отмене приговора, который в случае удовлетворения нашей жалобы остается в силе, а именно - на новом полноценном апелляционном рассмотрении, чтобы в нем были соблюдены хотя бы минимальные требования к судебной процедуре и перед судом хотя бы в качестве свидетелей наконец появились бы Кучма, Литвин, Деркач, которые как минимум объективно подозреваются в причастности к заказу тех жестоких преступлений, а также чтобы свидетелями по этому делу стали большое количество политиков и правоохранителей, которые в течение 20 лет фальсифицировали это дело, обеспечивая безнаказанность заказчиков. Речь идет о Порошенко, Юрии Луценко, Викторе Медведчуке, Викторе Пинчуке и многих других, которые являются свидетелями по этому делу и обеспечивали безнаказанность заказчиков», - подчеркнула Костина.

Как сообщал УНИАН, учредитель интернет-издания «Украинская правда» Георгий Гонгадзе пропал 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу под Таращей Киевской области обнаружили тело без головы, которое, согласно выводам экспертов, могло принадлежать журналисту. Останки черепа, которые по заявлению Генпрокуратуры принадлежат Гонгадзе, были найдены в 2009 году в Киевской области.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Суд лишил их свободы на срок от 12 до 13 лет.

В январе 2013 года к пожизненному заключению за убийство журналиста был осужден бывший начальник департамента наружного наблюдения МВД, генерала Алексей Пукач.

Журналиста похоронили 22 марта 2016 года в Киеве на территории церкви Николая Набережного.

Заказчики убийства до сих пор не установлены.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/103873-press-konferenciya-provalennyy-ukrainoy-test-v-dele-gongadze-podolskogo-rubikon-dlya-prezidenta-zelenskogo.html

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Автор: УНИАН