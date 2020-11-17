Книга развенчивает ложные стереотипы об исламе в целом и такое богословское понятие как джихад, в частности.

Киев. 17 ноября. УНИАН. В Киеве презентовали книгу ученого-исламоведа Сейрана Арифова «Джихад. История, стереотипы, современные реалии, аутентичные источники».

Презентация книги состоялась на пресс-конференции в УНИАН.

Книга опровергает распространенные и ложные стереотипы относительно ислама в целом и о таком богословском понятии, как джихад, в частности.

Как было отмечено на презентации, формирование негативного или упрощенного образа ислама, создание ложного представления об этой религии, ее принципах, нормах и символах, особенно в последнее время, часто опираются как на искаженное понимание явления, так и на откровенную ложь и искажения, на стереотипы и клише, мешает конструктивному диалогу религий и культур, добрососедству и миру. Автор пытается противостоять такой стереотипизации ислама, искажению его символов и понятий. Книга является попыткой наладить коммуникацию и диалог между представителями различных культур, верований и взглядов. Название книги содержит название феномена, который является наиболее используемым в СМИ, социально-политической и религиозной жизни. Такое понятие как джихад до сих пор недостаточно изучено и исследовано академической наукой, что оставляет поле для упрощений, отклонений и искажений.

Автор книги Арифов рассказал, что идея этой книги возникла у него очень давно, во время учебы в одном из исламских университетов за рубежом. "Тогда именно произошли события 11 сентября в США - всемирно известный теракт, за который так называемые мусульмане взяли ответственность на себя. После этого произошли сотни других террористических актов различных масштабов, и тогда же поднялась волна, что эти теракты являются джихадом, что мусульмане таким образом ведут борьбу. И я решил дать ответ на вопрос, что такое на самом деле джихад, и что такое ислам в целом. на самом деле джихад - это очень широкое понятие, его видов, форм и категорий в исламе очень много. Джихад - это не его трактовка людьми, а только то, что о нем указано в Коране и Сунах», - сказал Арифов. Также он подчеркнул, что вооруженная борьба - это лишь одна из форм джихада.

В свою очередь, ученый-религиовед из Института философии имени Г.С. Сковороды Игорь Козловский, автор предисловия к книге, отметил, что как религиовед он постоянно сталкивается с примерами гуманитарного невежества, когда часто термины, особенно чужих культур, используют не по назначению, а так, как их понимает рядовой гражданин. "Это приводит к языку вражды как в Украине, так и в целом в мире. Тема джихада является наиболее искаженной средствами массовой информации, политиками. Этот термин используется либо не по назначению, либо говорят только часть правды", - подчеркнул ученый.

Также он добавил, что "джихад" в его подлинном смысле переводится как "усилия". "Эти усилия могут быть разными - от бытовой сферы или даже супружеских отношений, и заканчивая такой частью жизни, как современные войны и, в частности, война России против Украины. Усилия, сопротивление против этой агрессии - это также джихад", - подчеркнул ученый.

Председатель духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов также считает, что действительно трудно найти еще один такой богословский термин, который был так политизирован. "Джихад - это богословский исламский термин, который вовсе не означает священную войну. Часто журналисты и политики ассоциируют ислам со священной войной, но такого словосочетания в исламе вообще нет. Война не рассматривается исламом как нечто священное. Священная война - это европейский термин, который был наложен на термин "джихад". Действительно, мы можем встретить в Коране слово джихад. Но это не значит - война. это - приложение сил человеком, верующий, чтобы улучшить свою жизнь, жизнь общества, государства. Это - духовные усилия, чтобы сделать мир лучше. В последние годы, к сожалению, этот термин свели к терроризму и экстремизму. И произошло так, что богословский термин начал использоваться для запугивания людей. А преступников и убийц стали называть джихадистами. Джихад же - это борьба с собственными недостатками, потому что человек может быть решительным и храбрым перед другими людьми и, несмотря на это, капитулировать перед собственными недостатками и грехами. Поэтому джихад - это духовная работа над собой", - сказал Исмагилов.

Также он добавил, что презентованная книга будет полезна не только мусульманам, но и журналистам, которые пишут на исламскую тематику, преподавателям гуманитарных дисциплин, всем тем, кто работает с Востоком и мусульманской цивилизацией. "Поскольку автор проанализировал такие аспекты, на которых многие спекулируют, в частности, является ли терроризм джихадом, могут ли террористы оправдывать свои преступления джихадом, является ли джихадом борьба против деспотической власти", - резюмировал председатель духовного управления мусульман Украины.

Фото: https://photo.unian.net/theme/101489-press-konferenciya-v-unian-na-temu-dzhihad-istoriya-stereotipy-sovremennye-realii-autentichnye-istochniki-prezentaciya-pervoy-v-ukraine-nauchnoy-raboty-o-dzhihade-islamoveda-seyrana-arifova.html

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Автор: УНИАН