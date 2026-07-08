Экоактивисты призывают прекратить сбросы в Днепр (видео, фото)

Среди крупнейших загрязнителей главной реки Украины – предприятия водоканала и частные лица и предприниматели, сбрасывающие сточные воды в коллекторы ливневой канализации через незаконные врезки.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре УНИАН, приуроченной к Международному дню реки Днепр и посвященной теме: "Ревет и стонет широкий Днепр: как уберечь главную реку Украины?", заявили общественные активисты, борющиеся за чистоту крупнейшей реки Украины.

Основатель ГО "СД Платформа", координатор общественной инициативы "Харе труїти річку Дніпро" Богдан Ференс подчеркнул, что крупнейшими загрязнителями Днепра являются предприятия водоканалов в городах по течению реки, и в Киеве в частности. Из-за устаревших технологий и оборудования "Киевводоканал" сбрасывает в Днепр остатки промывки очистных фильтров, в частности на Деснянской водопроводной станции.

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Богдан Ференс рассказал, что за долгие годы загрязнения Днепра проверка "Киевводоканала" была проведена лишь однажды в 2020 году и наложен штраф за нарушение природоохранного законодательства, однако загрязнитель не понес никакого наказания, поскольку начал судиться, оспаривая штраф.

Он отметил, что ещё в 2021 году правительство Украины в сотрудничестве с Францией получило средства на модернизацию Деснянской водопроводной станции, однако эти средства до сих пор не были израсходованы, а "Водоканал" продолжает сбрасывать в реку остатки химических реактивов и грязи, образовавшейся в результате очистки воды. Еще один источник загрязнения – многочисленные врезки в ливневую (дождевую) канализацию, которые устраивают как владельцы частных домов столицы, так и предприниматели. Ничтожные штрафы и отсутствие мониторинга состояния ливневых сетей никоим образом не препятствуют сбросу сточных вод в Днепр.

"Главным загрязнителем Днепра в Киеве является "Киевводоканал". Как ни странно, предприятие, которое непосредственно берет воду для жителей Киева, одновременно загрязняет Днепр. В 2020 году после резонанса была наконец проведена проверка, установлены факты грубого нарушения природоохранного законодательства и наложены санкции в размере 17 млн грн. Но "Киевводоканал" обратился в суд и остался безнаказанным", – подчеркнул Богдан Ференс, добавив, что та же проблема касается и других водоканалов на берегах Днепра в других городах".

Народный депутат Украины, член Комитета ВРУ по вопросам экологической политики и природопользования Юлия Овчинникова, говоря о проблеме загрязнения Днепра, отметила, что "На данный момент не принят закон об экологическом контроле, что затрудняет борьбу с загрязнением рек. Проблема же в Киеве остается нерешенной. Мы много общаемся с общественностью и разрабатываем "дорожную карту", в частности, в отношении доступа граждан к экологической информации. Но пока в этих вопросах окончательное решение принимают суды, поэтому здесь еще и стоит вопрос судебной реформы. Что касается ратификации договора о модернизации водопроводной станции, я обращусь к правительству с просьбой о поддержке проектов очистных сооружений в Киеве".

В свою очередь, основатель и исполнительный директор общественной организации "Розквіт" ("Ro3kvit") Фулко Треферс рассказал, что вместе с группой урбанистов изучал Днепр и издал книгу, в которой содержатся рекомендации по развитию Днепра. "Почти 60 % территории Украины зависит от воды из Днепра, около 70 % используется предприятиями и домохозяйствами, более 40 % – в промышленности, почти 40 % – в сельском хозяйстве".

Он подчеркнул необходимость более эффективного использования днепровской воды, в частности, в сельском хозяйстве – той отрасли, которая имеет огромное значение для Украины.

Киевская экоактивистка, руководитель общественной инициативы и администратор сообщества "Березняки: парк-озеро Тельбин" Ольга Пилянкевич рассказала, что в последние годы Днепр "цветет" из-за засилья в воде цианобактерий, которые, в свою очередь, активно размножаются в загрязненной нечистотами воде реки. Нечистоты же – это всё следствие сбросов с предприятий. "Вывод таков, что Днепр уже не ревёт и не стонет, а умирает, и его нужно немедленно спасать. Главная причина загрязнения – вышеупомянутые ливневые стоки: ещё в 2018 году мы увидели, что из каждого ливнестока туда течёт вонючая пена. Эта канализация - на балансе районных автодоров, а выход из неё в Днепр – на балансе КП "Плесо".

Киевская экоактивистка отметила, что штрафы – просто смешные. "Например, Березняковский рынок получил штраф в 700 грн, а на второй день после блокировки врезки продолжил сбрасывать нечистоты, просто разрушив соответствующую перегородку".

Также она добавила, что решить проблему можно с помощью огромных штрафов, как это когда-то ввели в Европе в отношении Дуная. "Огромные штрафы остановили нарушителей, и за 10 лет Дунай, который когда-то называли сточной канавой Европы, очистился".

Активист движения "#Save_Горбачиха" Вячеслав Бугеров обратил внимание на огромный ущерб, наносимый как сбросами с очистных сооружений водоканала, так и деятельностью крупных предприятий на левом берегу Днепра.

"Я живу на Русановских садах уже 25 лет. В Горбачихе находятся два коллектора "Водоканала". Сливы происходят, скажем так, один-два раза в неделю. Пена и грязь в этом месте просто выедают глаза. Глаза выедает хлорка. Далее есть ещё третий коллектор, автодорожный. Он выходит прямо перед пляжем "Веселка" на Никольской Слободке. Также предприятие "Ковальская", когда строило свою Русановскую гавань, во-первых, они залезли в воду, они сделали бетонный пирс, залив водой бетон. У нас есть видео, где черепахи ударяются о бетон. Потому что черепаха должна дышать, ей нужен воздух. Также строители били ночью бобров палками, когда откачивали воду, чтобы залить бетон", – рассказал о вопиющих случаях экоактивист.

Также Вячеслав Бугеров добавил, что предприниматели манипулируют законодательством, не рассматривая рукав Днепра как собственно берег большой реки, и тем самым нарушают запрет на строительство в стометровой охранной зоне крупных рек: "Строится ресторан площадью 3000 квадратных метров, до воды – 20 метров. Согласно Водному кодексу, всё должно находиться не ближе, чем в 100 метрах. И пусть никто не говорит, что Русановский пролив – это какая-то речушка, потому что это левый берег Днепра, а гидропарк – это остров, он не может быть берегом. Именно поэтому территория от Горбачихи, вся Никольская Слободка, вся Русановка – это и есть левый берег Днепра в том месте".

Ветеран российско-украинской войны Руслан Афанасьев отметил, что все мы стремимся в Евросоюз, пытаемся туда вступить, проводим реформы, приводим наше законодательство в соответствие с европейским. "И сами же всё нарушаем. Действительно, получается парадокс. Надо же подумать: мы действительно хотим в ЕС, или как? Нам придется подстраиваться под эти стандарты, выполнять все эти нормы. Потому что, если мы их не будем выполнять, то нас, наверное, не примут, будут там штрафовать, будут говорить, что вы не выполняете все эти нормы. Поэтому, действительно, с этими нарушениями нужно как-то бороться", – подчеркнул ветеран.