Такой реестр будет содержать всю информацию о водных объектах Киева.

Киев. 30 сентября. УНИАН. Экологи, ученые, депутаты и Управление экологии и природных ресурсов Киевской городской госадминистрации отмечают необходимость создания реестра водоемов Киева и защиты их от застройки.

Об этом шла речь на пресс-конференции в УНИАН.

"Мы как экологи говорим о том, что озера - это такие островки биоразнообразия. То есть там всегда есть черепахи, 10-15 видов птиц, 10-20 видов рыбы. И это очень важно не только с точки зрения охраны этих островков многообразия. Здесь может быть и коммерческая составляющая. Например, сейчас в Европе очень модный такой вид отдыха как birdwatching, то есть люди приезжают и фотографируют птиц", - пояснил директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

Также он подчеркнул, что по состоянию на сегодня мы живем во время глобального потепления "и озера являются мощным регулятором температуры в летнюю жару".

"То есть если на Крещатике температура плюс 40, то возле Совских прудов будет плюс 30", - добавил он.

Кроме того, он отметил, что озера и водоемы являются символом Киева.

"В других городах озер нет или очень мало. В Киеве их 300. Поэтому очень важно защитить эти озера, и сделать это системно. По нашим расчетам, практически на каждое второе озеро или водоем, пруд было какое-то нападение. Не всегда это нападение реализовывалось, но оно было. Если мы посмотрим на некоторые озера, то можем увидеть, что там в водоохранной зоне построены рестораны. Я могу предположить, что такие застройки незаконны или есть ситуация, когда "черные" регистраторы регистрируют втемную территорию возле озер или в зеленых зонах. И эта территория становится якобы частной собственностью... Когда мы говорим о защите озер, нужно провести полную инвентаризацию киевских водоемов, чтобы понять, что у нас есть", - отметил Борейко.

Глава Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики Денис Москаль выразил надежду, что на ближайшую сессию Киевсовета будет вынесено решение о создании электронного реестра водных объектов города Киева.

"Такой реестр будет содержать всю информацию о водных объектах и о гидротехнических сооружениях... Он будет содержать паспорта этих объектов, защитные полосы, есть ли какие-то объекты недвижимости, ограничения по использованию прилегающих земельных участков. Я надеюсь, что на следующую сессию этот проект решения попадет. Кроме того, одним из действенных методов защиты водных объектов является создание заповедников. И в этом направлении также активно ведется работа", - подчеркнул Москаль.

Автор: Леся Лещенко