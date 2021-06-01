Украинский институт будущего

В частности, специалисты рекомендуют изменить орган, который будет руководить теробороной, и механизм, по которому тероборона должна начинать действовать.

Киев. 1 июня. УНИАН. Эксперты назвали недостатки президентского законопроекта об основах национального сопротивления.

Об этом они рассказали на организованной Украинским институтом будущего (UIF) и Центром оборонных стратегий пресс-конференции в УНИАН на тему: "Закон о национальном сопротивлении: 5 вещей, без которых тероборона не состоится".

В частности, заместитель министра внутренних дел Украины, соучредитель Украинского института будущего Антон Геращенко напомнил, что вчера министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу анонсировал размещение в европейской части РФ еще 20 военных подразделений якобы для сопротивления НАТО.

По его мнению, таким образом Россия фактически легализует дополнительное увеличение военного контингента недалеко от границы с Украиной.

Геращенко отметил, что без эффективной территориальной обороны Украина не сможет защититься от действий государства-агрессора, поэтому вышеупомянутый законопроект о нацсопротивлении необходимо принять.

Он также рассказал об опыте европейских стран, в которых тероборона успешно функционирует уже на протяжении десятков лет.

По словам председателя правления Центра оборонных стратегий, экс-министра обороны Андрея Загороднюка, в этом законопроекте эксперты видят некоторые недостатки, которые надо устранить, чтобы модель территориальной обороны Украины заработала правильно.

Он уточнил, что законопроект предусматривает массовое участие населения в теробороне, которая будет действовать не только во время наступления военного положения и боевых действий, но и для защиты при гибридной угрозе, когда бойцы теробороны будут помогать поддерживать порядок, преодолевать последствия чрезвычайных ситуаций, охранять границы и т. п.

"Этот список, который сейчас есть в законопроекте, мы считаем, надо существенно расширять, но вектор достаточно правильный", - заметил Загороднюк.

Как отметил эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк, в законопроекте существуют пять критических моментов, которые целесообразно было бы исправить.

Во-первых, по его мнению, проект закона четко не разделяет тероборону как систему госмероприятий, как составляющую всеобъемлющей обороны от теробороны как процесса выполнения задач теробороны, силы которой являются специализированным инструментом для решения этих задач.

Кроме того, документ предусматривает использование гражданских администраций как элемента системы управления теробороны, что эксперты считают нецелесообразным из-за того, что на председателя местной администрации в военное время и так будет возложено большое количество обязанностей.

Такая организация сил теробороны также противоречит стандарту НАТО, который военное управление закрепляет исключительно по военной вертикали, а гражданская администрация, согласно ему, выступает заказчиком тех или иных услуг, которые система теробороны может предоставить.

В-третьих, по мнению специалистов, законопроект не создает правовое поле для нормального функционирования добровольцев и не закрепляет их статус.

Также эксперты считают, что силы теробороны могут стать прекрасной площадкой для реформирования системы военной службы по призыву, ведь нынешняя система требует больших инвестиций, однако не дает высоких результатов.

Пятой проблемой Кевлюк назвал слишком сложный механизм того, как тероборона должен начать действовать, ведь к запуску этого процесса привлечен большой круг лиц, а также необходимо принятие решения Совета национальной безопасности и обороны.

"Только после этого сводный план теробороны можно запустить в действие. То есть будут упущены часы, а может, и несколько суток ... Это можно организовать проще", - считает он.

По мнению ассоциированного эксперта программы реформирования правоохранительной и судебной систем UIF Ивана Ступака, если бы в 2014 году в Украине уже существовала система теробороны, то того, что произошло в Крыму и на Донбассе, могло не быть.

Он также считает, что кроме того, что теробороной не может управлять председатель гражданской администрации, она также не может финансироваться за счет местных органов власти, поскольку есть районы с большим бюджетом, а есть районы, которые не смогут выделить на тероборону даже небольшую сумму.

На пресс-конференции также были представлены результаты соцопроса, проведенного с 15 по 24 мая среди 2,4 тыс. украинцев 18 лет методом личного интервью.

Статистическая погрешность репрезентативности исследования не превышает 2%.

По словам доктора социологических наук Александра Шульги, 46% опрошенных отметили, что не знают, что такое войска теробороны, 21% заявили, что хорошо осведомлены в этом вопросе, а 29% рассказали, что-то слышали об этом.

В то же время 41% респондентов выступает за создание таких подразделений, а 33% - против.

Шульга уточнил, что 31% украинцев готовы участвовать в теробороне (среди мужчин - 46%), а 58% - нет.

Как сообщал УНИАН, 25 мая на сайте Верховной Рады был опубликован текст президентского законопроекта об основах национального сопротивления (№ 5557), регулирующий вопросы развития территориальной обороны, организации сопротивления и соответствующей подготовки граждан Украины к нему.

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Автор: УНИАН