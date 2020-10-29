Эксперты обсудили ключевые проблемы функционирования государственных предприятий и пути достижения их эффективности.

Киев. 29 октября. УНИАН. Министерства и государственные органы, которые существуют в Украине, не могут эффективно управлять государственными предприятиями, о чем во время круглого стола в УНИАН заявил член общественного совета Фонда государственного имущества Александр Потимков.

«Может ли эффективно управлять предприятием министерство или другой государственный орган? Нет, потому что они на другое учились и у них другие задачи. Управлять должны профессиональные менеджеры, которые учились менеджменту», - сказал он, добавив при этом, что есть особенности управления в государственном и частном секторе, которые должны учитываться.

При этом Потимков не согласен с широко известным выражением, что «государство не может быть эффективным собственником». По его словам, эффективным или неэффективным может быть менеджер, которого собственник (государство) нанимает для управления своим имуществом.

«Нужно ли государству такое количество предприятий? Я считаю, что нет. Но при этом важно разделить две функции – функцию владения собственностью и функцию управления. И когда говорят, что собственник может быть эффективным, то имеют в виду, что эффективный собственник нанимает грамотного менеджера, который обеспечивает наиболее эффективный способ использования его имущества. К сожалению, государство наше до сих пор не научилось или не захотело нанимать правильных грамотных менеджеров», - сказал он.

Заслуженный юрист Украины, экс-заместитель генерального директора государственного концерна «Укроборонпром» Владимир Кострицкий добавил, что в оборонно-промышленном комплексе Украины есть свои особенности. Определяются они существующей моделью управления, когда менеджером оборонных госпредприятий является «Укроборонпром», что определено специальным законом. Потому для изменения этой модели придется вносить соответствующие изменения на уровне парламента.

Также он подчеркнул, что часть госпредприятий, которые входят в состав концерна, уже фактически не являются оборонными, поскольку или находятся в плачевном состоянии, или производят продукцию, которая не может быть отнесена к вооружению.

«Часть предприятий не осуществляет выпуск продукции, ради которой они включались в состав концерна, и без вреда для интересов государства они могут быть переданы частным собственникам, которые будут их соответствующим образом развивать в тех направлениях, которые будут считать необходимыми», - добавил он.

Модератор обсуждения, президент Института Демократии и Развития «PolitA», глава политической партии «Национальная платформа» Катерина Одарченко акцентировала, что в Украине более 3200 государственных предприятий, потоэму руководству страны нужно быстрее определяться с эффективной моделью их управления, а также с тем, сколько из них будет приватизировано.

«С общественной точки зрения многие государственные предприятия являются коррупционными кормушками. Я говорю о стереотипах, которые существуют в обществе», - сказала Одарченко.

Организатор экспертного обсуждения ключевых проблем функционирования государственных предприятий и пути достижения их эффективности - Институт Демократии и Развития «PolitA» .

Среди приглашенных участников обсуждения: Анна Скороход, народный депутат Украины, член депутатской группы "Партія "За майбутнє"; Сергей Шахов, народный депутат Украины VIII - IX созыва, член депутатской группы «ДОВІРА»; Владимир Кострицкий заслуженный юрист Украины, экс - заместитель ГК «Укроборонпром»; Александр Костылев, екс-инженер технолог филиал ГП «Антонов» «Серийный завод «АНТОНОВ», директор компании ЭКО-САН; Александр Потимков, Советник по вопросам взаимодействия с органами власти, соучредитель Киевского общества украинской-венгерской дружбы, вице-президент Всеукраинской ассоциации специалистов оценки, президент украинского объединения саморегулируемых организаций оценщиков, член Общественного совета ФГИУ; Юлия Комарова, политический консультант, управляющий партнер Консалтинговой группы «Сoncept GR»; Валентин Якушик, доктор политических наук, политический эксперт. Модератором обсуждения выступила президент Института Демократии и Развития “PolitA”, глава политической партии «Национальная платформа» Екатерина Одарченко.

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Автор: УНИАН