Эксперты порекомендовали меры, которыми государство сможет поддержать предпринимателей в случае нового локдауна.

Киев. 12 октября. УНИАН. Введение повторного жесткого карантина будет губительно для украинского малого и среднего бизнеса (МСБ) и экономики в целом, и государству необходимо будет поддержать предпринимателей.

Об этом заявил аналитик международной финансовой компании "Телетрейд" Сергей Родлер в ходе пресс-конференции в УНИАН, посвященной последствиям возможного введения повторных карантинных ограничений для бизнеса.

«Однозначно можно сказать, что для бизнеса, экономики карантин в любом виде - это еще одно испытание, которое ударит и по доходной части бюджета, и по предпринимателям. Если еще раз мы посадим на карантин предприятия, особенно касающиеся непродовольственной сферы – в частности, туристический бизнес, авиакомпании - многие компании уйдут с рынка», - сказал Родлер.

По словам финансово-экономического аналитика, кандидата экономических наук Владимира Коваля, по прогнозам ВОЗ, в Украине к концу ноября будет до 8-10 тыс. заразившихся в сутки, и после проведения местных выборов возможно введение новых карантинных ограничений, в том числе повторение весеннего сценария с жестким локдауном.

«У малого и среднего бизнеса не осталось финансовой подушки, которая еще была весной. Даже при оптимальном карантине целые отрасли МСБ умрут. Например, ивент услуги, которые оказываются в тяжелом положении, тот же туризм, даже внутри Украины… Бюджет на этот год уже пересмотрен не будет, мы видим, что сформированный фонд борьбы с коронавирусом потрачен почти на все, кроме того, что нужно», - отметил аналитик.

Коваль также рассказал, что, по словам многих представителей МСБ, во время весеннего карантина государство им ничем не помогло.

«Были кредитные каникулы, но доступ к этому получили единицы. Целые виды бизнеса могут умереть, и это плохо для всей экономики, так как нужно выплачивать пособия ранее самозанятым людям, к тому же государство лишается налоговых платежей», - подчеркнул эксперт.

Аналитик Центра биржевых технологий Максим Орыщак, также присутствовавший на пресс-конференции, спрогнозировал возможные сценарии в Украине: полный локдаун, предусматривающий ограничение бизнеса и закрытие границ и, в результате, стагнацию экономики, и оптимальный сценарий, по которому действуют Сингапур, Япония, Швеция.

«Есть сферы деятельности, за которыми необходим тотальный контроль – массовые мероприятия, посещение кинозалов и концертов. Если говорить о бизнесе и производстве, нельзя его останавливать. Это может привести к достаточно большим последствиям. Я рекомендовал бы провести карантин в легкой форме: максимально жестко подходить к контролю за распространением заболевания, за выполнением карантинных норм. Предприятия должны работать, но нужно наблюдать за правильностью самого карантина», - отметил Орыщак.

Эксперты обозначили меры, к которым может прибегнуть правительство Украины для поддержки бизнеса в случае новых ограничений. По словам Родлера, государство может предложить предпринимателям кредитные каникулы и низкие кредитные ставки, при этом он отметил, что налоговые каникулы могут привести к росту дефицита бюджета, так как поступления сократятся, а расходы не уменьшатся. Максимально же финансировать эксперт предлагает самые перспективные сферы – промышленность и сельское хозяйство.

«Вкладывать средства нужно прежде всего в промышленность, которая сократилась на 4,2%. А также есть аграрный сектор, который нужно развивать далее», - сказал Родлер.

Орыщак добавил, что полезным с точки зрения государственной поддержки МСБ может быть развитие кредитования по низким ставкам.

«Сейчас реализуется идея банковских кредитов под 5-7-9%. Это достаточно низко, так как учётная ставка сейчас 6%, и это неплохо для поддержки бизнеса», - подчеркнул аналитик.

Также эксперты дали рекомендации относительно перспектив инвестирования. По их словам, инвесторам стоит обратить внимание на сегмент недвижимости, который, несмотря на кризис, не падает в цене, а также на вложения в ценные металлы - золото и серебро.

Что касается хранения денежных средств, Орыщак рекомендовал украинцам не хранить сбережения в гривне.

«В гривне я не рекомендую держать деньги... Американский доллар будет обесцениваться, и в глобальной перспективе рассматриваю инвестиции в евро. А для безопасности можно диверсифицировать – 30% хранить в долларах и 70% в евро", - отметил аналитик.

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Автор: УНИАН