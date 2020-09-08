К законопроекту, по словам экспертов, было высказано большое количество замечаний бизнес-ассоциациями.

Киев. 8 сентября. УНИАН. Принятый в мае текущего года Закон №466-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве» в разгар кризиса носит негативный характер для украинской экономики, увеличивая налоговую нагрузку на экономику и административное давление налоговых органов на бизнес.

Об этом сообщил руководитель экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин в ходе пресс-конференции в УНИАН.

«Если проанализировать законопроект, он существенно усложняет налоговый кодекс, идет вразрез с тезисами президента о том, что налоги должны быть простыми и понятными, и дает налоговым органам чрезмерные полномочия, увеличивает налоговую нагрузку, увеличивает штрафы и усложняет процессы администрирования налогов. Тезисы президента подорваны президентским же законопроектом», - сказал Амелин.

Эксперт отметил, что ситуацию усложняет мировой экономический кризис, и с усугублением фискальной нагрузки, давления на бизнес, законом создаются дополнительные проблемы для украинской экономики.

Амелин привел пример зарубежных стран, методы выхода из кризиса которых сильно отличаются от того, что делает Украина.

«В мире применяется фискальное и монетарное стимулирование экономики: снижение НДС в Германии, снижение налога на прибыль в Великобритании и временная отмена налога на недвижимость, во Франции снижение на 10-15 млрд евро в ближайшие 2 года налогов, то есть все страны понимают, что столкнулись с ситуацией, когда сокращаются рабочие места, сокращаются поступления в бюджет и создают стимул, чтобы сохранить национальную экономику, даже принимая достаточно жесткие протекционистские меры», - подчеркнул эксперт.

По словам Амелина, план антикризисных мер в Украине есть, но практически не содержит инструментов стимулирования экономики. В то же время запускается закон №466-ІХ, который увеличивает налоговую нагрузку, также с 1 сентября увеличивается минимальная зарплата, которая в 2021 году будет увеличена до 6500 грн, и, по словам эксперта, фактически речь идет о 25-процентном увеличении налогов для малого и среднего бизнеса.

Присутствовавший на конференции эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин рассказал, что к налоговому законопроекту было высказано огромное количество замечаний бизнес-ассоциациями. В частности, критике, по его словам, подвергаются такие меры, как введение понятия конструктивных дивидендов, введение деловой цели, что, по мнению экспертов, будет увеличивать нагрузку и налоговый террор.

Монин также сообщил, что в разгар кризиса, когда практически все предприятия терпят убытки, штрафы увеличены практически в 2 раза по всем начислениям, и, кроме того, были введены новые штрафы.

Эксперт также отметил, что законом вводится возможность в середине года менять план проверок, что ранее было запрещено, при том, что сейчас существует 22 причины внеплановых проверок. Также, по его словам, законом повышаются акцизы на сигареты с электронным нагреванием и рента на железную руду.

Эксперт также рассказал о разработке альтернативного законопроекта.

«Он сейчас полностью готов, по моей информации, он подан в аппарат президента… Мы готовы опубликовать полный текст законопроекта по откату всех норм, которые мы перечислили…Все бизнес-ассоциации смогут ознакомиться с тем, что предлагает институт. Это то, что, я считаю, должно быть реализовано, чтобы восстановление экономики было более успешным в следующем году», - сказал Монин.

Как сообщал УНИАН, 16 января Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве, однако лишь спустя 4 месяца, 21 мая президент подписал данный документ.

Закон предусматривает внедрение международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли и имплементацию положений Плана противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (план действий BEPS). Кроме того, предусмотренные документом изменения обеспечивают необходимые условия для реформирования Государственной налоговой службы в формате единого юридического лица.

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Автор: УНИАН