В Украине запустили проект по исследованию рейтинга влиятельности "Элита Украины" (видео, фото)

Все желающие могут присоединиться к экспертам и определить людей во всех регионах Украины, являющихся элитой страны.

Киев. 12 августа. УНИАН. В Украине запустили новый масштабный проект с целью исследования рейтинга влиятельности граждан на региональном и общенациональном уровне под названием "Элита Украины".

Об этом сообщили участники пресс-конференции в УНИАН на тему: "Стартовал уникальный проект - Национальный рейтинг влиятельности "Элита Украины".

Как рассказала руководитель оргкомитета Национального рейтинга влиятельности "Элита Украины", председатель правления Международного экспертного клуба, медиаменеджер Елена Овчинникова, в украинском обществе термины "влиятельность" и "элита" воспринимаются больше с негативной окраской, нежели они таковыми являются на самом деле.

"Понимая, какой в стране существует кадровый голод, недостаток информации о профессионалах, какой существует недостаток информации о том, кто же, собственно, ответственен за развитие страны, мы решили сделать такой вот масштабный и уникальный для Украины проект - всеукраинский национальный рейтинг", - сказала Овчинникова.

Как заявила телерадиоведущая, основательница спортивного медиаресурса Playpro.media Кристина Педь, современные лидеры пользуются абсолютным недоверием в обществе.

"Сегодня очень важно для украинского общества найти тех людей, которые по-настоящему развивают, делают огромный вклад для развития нашей страны, в частности, имеют безупречную репутацию и являются профессионалами в своих видах деятельности", - сказала Педь.

Оценивать номинантов будут 200 экспертов.

Педь отметила, что эксперты в сферах политики, бизнеса, власти, общественной деятельности, религии, культуры, спорта, науки и образования, здравоохранения и СМИ для оценивания элиты определили именно те категории, по которым будут выбираться настоящие профессионалы и лидеры. Всего в рейтинге оценивать номинантов будут 200 национальных и региональных экспертов.

Педь убеждена, что негативную окраску понятия элиты в украинском обществе необходимо изменить.

Как подчеркнула Овчинникова, проект представляет собой двухэтапное экспертное исследование, которое началось 10 августа и завершится 5 октября.

"Эксперты будут ранжировать по разным категориям людей, которых можно отнести и назвать элитой нашей страны. Параллельно с этим, на сайте https://elitukraine.com/, на официальном сайте рейтинга будет осуществляться народное оценивание в формате онлайн-голосования за этих людей", - сообщила Овчинникова.

По ее словам, в рамках первого этапа, с 10 до 31 августа региональные эксперты изучат информацию о влиятельности элит в каждом конкретном регионе и сформируют предварительные списки номинантов. "Все жители Украины имеют возможность подать заявку и предложить своего кандидата нам для рассмотрения. Оргкомитет рейтинга рассмотрит эту заявку и если зачтет нужным – добавит в список тех, кого мы буде ранжировать", - сказала Овчинникова.

С 1 по 20 сентября состоится региональное оценивание экспертами. В итоге результаты экспертной оценки вместе с результатами народного онлайн-голосования будут опубликованы 21 сентября.

Разработаны критерии для оценки номинантов.

Как сказала кандидат социологических наук, доцент кафедры регионального управления и публичного администрирования Одесского регионального института госуправления при президенте Украины, руководитель научно-исследовательского социологического центра "Пульс", член оргкомитета рейтинга Елена Князева, эксперты будут оценивать номинантов, исходя из достижений номинантов в их конкретных сферах.

“Мы разработали критерии, которые достаточно уравновешивали статусные достижения и моральные качества номинантов”, - сказала Князева.

По ее словам, для оценки уровня влиятельности разработана 100-балльная измерительная шкала, в которой эксперты оценивают значимость и влиятельность конкретных лиц, а также 10 критериев, на которых будут основываться оценки экспертов. В частности, эти критерии включают: общественное признание и доверие; должностной статус, карьерный рост, успех, личные достижения – ресурсы(источники) влияния; компетентность и профессионализм; ум, интеллект, образованность, грамотность, интеллигентность; финансовая независимость; благотворительность, меценатство, волонтерство; патриотизм; высокие моральные качества (честность, порядочность, прозрачность, неиспользование своего положения в собственных целях); социальная ответственность (служение людям, обществу), репутационная незапятнанность, и умение добиваться поставленных целей, самостоятельность в принятии решений.

“За каждым регионом, областью будет закреплено 20 экспертов, и конечные результаты будут складываться из суммарных оценок экспертов”, - добавила Князева.

Овчинникова отметила, что второй тур рейтинга или всеукраинское национальное оценивание состоится с 21 сентября по 4 октября. Эксперты и онлайн-пользователи выберут лучших из общего всеукраинского списка претендентов, состоящего из 300 персон, 240 из которых – десятки лидеров 24 региональных рейтингов, а 60 – высокопоставленные персоны и государственные деятели, не участвующие в региональных голосованиях.

В свою очередь, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций, член оргкомитета рейтинга Алексей Голобуцкий заявил, что существует много подходов к пониманию элит и того, кого именно считать элитой. К примеру, по его словам, существует элита формальная – власть, большой бизнес; неформальная – разные деятели, певцы, а также существует контрэлита.

При этом Голобуцкий не считает, что в Украине элита в принципе существует.

"Принадлежность к элите в западном мире - это не только прописанные правила закона, это традиция… Возьмем президента Франции Макрона. Почитайте его биографию. У него род известен с XIV столетия во Франции… У нас исторически перервана наследственность, и у нас появляется элитарность ситуативная", - сказал Голобуцкий.

По его мнению, постсоветская элита в Украине пребывает в состоянии кризиса.

Как сказал политтехнолог, необходимо, чтобы элитой были люди с социальной ответственностью, безупречной репутацией, а не те, которые могут купить кандидатскую дисертацию или Maybach.

Завершающим этапом рейтинга станет Национальный форум стратегического развития, который пройдет в Киеве в марте 2021 года. Его участниками смогут стать лауреаты региональных и общенационального рейтингов, а в качестве спикеров будут приглашены лидеры международного сообщества, бизнесмены и высшие государственные чиновники Украины. Предполагаемое количество приглашенных - 2000 человек.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/98699-press-konferenciya-v-unian-na-temu-startoval-unikalnyy-proekt-nacionalnyy-reyting-vliyatelnosti-elita-ukrainy.html

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