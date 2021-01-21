Глава федерации заявил, что в случае невыполнения властью указанных требований до 1 февраля, ФПУ прибегнет к массовым протестным действиям.

Киев. 21 января. УНИАН. Федерация профсоюзов Украины (ФПУ) просит власть вернуть государственное регулирование цен на газ и льготный тариф на электричество, поскольку доходы граждан, которые в период коронакризиса существенно снизились, не позволяют оплачивать коммунальные услуги.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой.

«Федерация профсоюзов сделала однозначную оценку: государственная политика в энергетическом секторе сфере коммунальных услуг не работает в пользу граждан и нуждается в кардинальном пересмотре. Мы выставили свои требования президенту, премьер-министру и главе Верховной Рады. Во-первых, мы считаем, что пока не сформирован цивилизованный рынок сферы энергообеспечения ресурсов, необходимо возобновить государственное регулирование цен как на рынке природного газа, так и на рынке электроэнергии. Как минимум до завершения карантина», - сказал он.

Во-вторых, ФПУ предлагает отменить постановление Кабинета министров, которым был отменен льготный тариф на электричество в размере 90 копеек за первые 100 Вт-ч. А также не пересматривать норму, согласно которой субсидия предоставляется, если расходы на оплату коммунальных услуг составляют 15% от доходов граждан.

«Мы крайне возмущены тем, что правительство намерено в марте отменить норму, по которой субсидия предоставлялась, если расходы на коммуналку превышают 15% от доходов и повысить эту норму до 20%», - сказал Осовой.

«У нас что, доходы населения растут, что можно повышать норматив по субсидиям? Рост цен тарифов, если его не остановить, в разы будет превышать рост доходов граждан, даже несмотря на повышение минимальной заработной платы», - добавил он.

Глава федерации заявил, что в случае невыполнения властью указанных требований до 1 февраля, ФПУ мобилизует своих сторонников и прибегнет к массовым протестным действиям.

Присутствующий на пресс-конференции председатель Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадим Бубняк отметил, что при значительном росте коммунальных тарифов в большинстве отраслей зарплата выросла на 5-7%. По его словам, у транспортников зарплата осталась на уровне 2019 год, а у железнодорожников зарплата упала на 5%.

«Такой деградации оплаты труда я никогда не наблюдал. Мы хотели бы, чтобы при формировании тарифов учитывали мнение профсоюзов. Ведь в большинстве случае все наши рекомендации игнорируют. Мы готовы выводить людей, чтобы защищать их права. Все повышения тарифов на газ и электроэнергию должны быть обоснованными. Каждый должен понимать, зачем это делается», - подчеркнул он.

Глава Профсоюзов производителей и предпринимателей Наталья Землянская отметила, что себестоимость добычи украинского газа составляет не более трех гривен за куб. м, но при этом граждане вынуждены платить за газ по десять гривень за кубический метр.

«Почему граждане должны платить за газ такие космические цены, при том, что у нас есть собственная добыча газа?» - сказала Землянская, добавив, что, по ее мнению, государство должно вернуть себе контроль над госхолдингом «Нафтогаз Украины» и контролировать выполнение программ по наращиванию добычи украинского газа.

Представитель общественной организации "Социальный рух" Алексей Громов сказал, что необходимо вернуть контроль над Наблюдательными советами государственных энергокомпаний.

«Вместо Набсоветов необходимо ввести рабочий надзор. Общество должно иметь контроль над наблюдательными советами и руководителями госкомпаний, чтобы снизить коррупционную составляющую», - сказал Громов.

Заместитель глава Федерации профсоюзов Украины Александр Шубин считает, что регуляторы в лице Антимонопольного комитета, а также Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), неэффективно выполняют свои функции контроля конкуренции, качества и цен предоставляемых энергокомпаниями услуг.

«Поэтому мы обращаемся к правительству, чтобы оно применило свои полномочия относительно регулятора – НКРЭКУ. Мы обращаемся к Антимонопольному комитету, требуя от него эффективного регулирования», - сказал Шубин.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2021 года в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в январе 2021 года цена на газ как товар достигала почти 11 грн за куб. м. Кроме того, в 1,6 раза выросли тарифы на его транспортировку в дома граждан.

18 января Кабинет министров установил с февраля и до конца отопительного сезона предельную цену на газ в размере 6,99 грн за куб. м для бытовых потребителей.

Кабинет министров отменил льготную цену на электроэнергию для населения 90 копеек за первые 100 кВт-ч с января 2021 года и установил ее на уровне 1,68 грн за кВт-ч. Кроме того, была отменена льгота в 90 копеек за первые 3000 кВт-ч при использовании электричества для отопления. Тариф 1,68 грн/кВт начал действовать уже для всей электроэнергии.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН