Аграрии требуют заменить лицензирование хранения топлива декларированием и уменьшить штраф за отсутствие этого декларирования в 10 раз.

Киев. 24 февраля. УНИАН. Украинские фермеры объявляют общенациональную забастовку и требуют отменить лицензии на хранение горючего для собственных нужд, из-за которых Налоговая служба проводит массовые проверки и штрафует фермерские хозяйства на полмиллиона гривен.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН сказал председатель Всеукраинского Конгресса Фермеров Иван Слободяник.

«Мы требуем, чтобы налоговая прекратила штрафовать фермеров, остановила проверки и лишение лицензий. Также мы требуем заменить лицензирование простым декларированием и уменьшить штраф за отсутствие этого декларирования в 10 раз. Эти шаги позволят остановить вакханалию со стороны налоговой», - сказал он.

Речь идет о законе, который ввел лицензирование хранения горючего для собственных нужд с целью детенизации рынка топлива. Под его действие попали и аграрии. С осени 2020 года начались массовые проверки всех хозяйств, которые получили лицензию, и, по словам Слободяника, часто после этих проверок фермеров лишали лицензий. При этом штраф за хранение горючего без лицензии составляет 500 тыс. грн.

«Конгресс Фермеров разработал проект закона, который нормирует проблему с хранением топлива, но, чтобы его приняла Верховная Рада, требуется время. И пока документ будет рассматриваться, налоговая уже сейчас должна остановить проверки аграриев и прекратить их «кошмарить», - объясняет выход из ситуации Слободяник.

Фермеры планируют провести предупредительную забастовку 16 марта. Слободяник подчеркивает, что до этого времени власти должны отреагировать на требования отрасли.

«В областях мы призываем выходить к зданиям ОГА, а в Киеве пройдет своя акция. Сегодня начинаем создавать страйккомы и приглашаем к этому все остальные аграрные ассоциации, кого коснулась беда с налоговыми проверками и штрафами», - сказал он.

Он также добавил, что налоговая уже перевыполнила план проверок в три раза: если стандартная практика проверок составляет 5% предприятий, то для фермеров это 15% хозяйств. Сколько при этом фермерских хозяйств оштрафованы на полмиллиона гривен – налоговая не сообщила.

Справка УНИАН. В конце 2019 года Верховная Рада Украины приняла изменения в закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего» для борьбы с нелегальным оборотом горючего внутри страны. Объем теневого рынка в то время, по разным оценкам, составлял миллиарды гривен ежегодно.

В январе 2021 года министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил, что в Украине инициируют изменения относительно лицензирования горючего для аграриев.

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Автор: УНИАН