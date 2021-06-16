Группа поделилась планами создать целую авторскую программу, с которой они отправятся во всеукраинский тур.

Киев. 16 июня. УНИАН. Финалисты юбилейного сезона шоу «Х-фактор» группа «Romax» презентовали дебютную видеоработу - клип на песню «Класна» ("Классная").

Как сообщили на пресс-конференции в УНИАН участники группы Роман Дубоносов и Максим Бойко, песня и видео посвященные любви и боксу, а в основе сюжета лежит реальная история.

«Наш близкий друг рассказал, как когда-то добивался руки и сердца своей любимой девушки, нынешней жены. Денег не было, но он мечтал подарить ей ценное кольцо. Рискуя своей жизнью, он зарабатывал деньги на боях без правил», - рассказал Бойко.

Представляя главных героев клипа, он отметил, что ими стали настоящие украинские звезды: победитель Кубка мира по кикбоксингу Самир Мехбалиев, его спарринг-партнер Михаил Подоляк, а главную женскую роль сыграла финалистка «Х-фактора» Анна Иваница.

Автор текста песни «Класна» - известный украинский поэт Петр Мага, а над музыкой работали все участники группы.

Режиссером видеоработы стал популярный клипмейкер Влад Разиховский, известный сотрудничеством с топовыми украинскими артистами, такими, как группа «Без Обмежень», Наталья Могилевская, Ирина Билык, Александр Пономарев и другие.

Сейчас видеоработу можно посмотреть в Youtube, но группа планирует оффлайн представить песню уже в ближайшее время на концертах. «Будут концерты оупен-эйр фестивального типа. У нас они уже запланированы, в частности, в Черкасской области, а первый концерт будет на Ивана Купала в Каневе», - отметил Дубоносов.

По словам Дубоносова, группа планирует создать целую авторскую программу, то есть выпустить альбом, и в его поддержку отправиться во всеукраинский тур.

«Нас можно часто увидеть в киевских клубах. Раз в месяц, раз в два месяца мы так балуем ценителей наших кавер-талантов», - добавил Бойко.

Во время презентации дебютной работы присутствовавший на пресс-конференции Мага пригласил группу выступить также 17 сентября на своем творческом вечере в Театре оперы и балета.

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Автор: УНИАН