Эксперты предоставили рекомендации относительно политик, которые могут быть внедрены как на уровне государства, так и на местном уровне.

Киев. 10 декабря. УНИАН. Фонд им. Генриха Белля презентовал аналитический сборник "Безопасность человека: особенности и возможности внедрения в Украине".

Как отметила на пресс-конференции в агентстве УНИАН модератор - координатор программы "Содействие демократии и безопасность человека" Представительства Фонда им. Генриха Белля в Украине София Олейник, это уже второе исследование, проведенное Фондом.

По ее словам, первое провели в прошлом году, оно базировалось на социологическом опросе жителей 4 областей – Донецкой, Луганской, Николаевской и Херсонской.

"В этом году мы перешли на второй этап. Мы уже говорим, имея понимание и данные, полученные в прошлом году, о том, как граждане и гражданки этих 4 областей воспринимают безопасность. В этом году мы говорим о том, какие практики и политики стоит внедрять, какое положение вещей в Украине и какие международные практики существуют для того, чтобы внедрять понятие безопасности человека", - отметила Олейник.

Она отметила, что речь идет именно о безопасности человека с точки зрения фокуса на личность.

"Мы не отрицаем комплексную стратегию национальной безопасности. Мы ее хотим усиливать. То есть важно также говорить об экономической безопасности, о безопасности сообщества, о политической безопасности, об экологической безопасности, деятельности правоохранительных органов", - уточнила Олейник.

Именно эти аспекты, по ее словам, пытались исследовать авторы представляемого сборника. Так, в него вошли 5 аналитических записок - соответственно о политической безопасности; безопасности маргинализованных сообществ в Украине, а именно внутренне перемещенных лиц, ЛГБТ, ромов; социально-экономической безопасности человека; о безопасном человеческом пространстве и органах правопорядка; экологической безопасности.

Во время пресс-конференции авторы кратко презентовали свои работы. Среди них, в частности: DAAD-профессор в Европейском университете Виадрина (Франкфурт-на-Одере), профессор кафедры социологии Украинского католического университета (Львов) Оксана Михеева, председатель Украинского фонда студий безопасности, магистр политологии (международные отношения), Университет города Рочестера Юлия Каздобина, аналитик ГО Cedos Анастасия Боброва, координатор The Ukraine Public Security in Transition Project, директор Центра социологии права и криминологии Сергей Баглай.

Спикеры в целом отметили, что, говоря о человеческой безопасности, надо понимать, что речь идет о защите всей совокупности прав и свобод людей, об управлении различными сферами бытия социума, что в конечном итоге формирует у людей ощущение комфортности и защищенности.

"Раздел "Политическая безопасность", который начинает сборник, очень важен, поскольку выстраивает мостик между концептом национальной безопасности и концептом политической безопасности, но с позиции безопасности человека. В разделе речь идет о гражданских и политических правах и свободах, о связи между социальными группами внутри страны, способности государства урегулировать споры и согласовывать интересы", - пояснила Михеева.

По ее словам, поскольку один из авторов этого раздела доктор юридических наук, то есть анализ блока законодательства, который дает возможность оценить нынешнее состояние дел, какие вызовы ждут и в каких изменениях Украина нуждается.

Автор раздела "Экологическая безопасность" Боброва отметила, что публикация посвящена последствиям изменения климата, которые могут проявляться на городском уровне, последствиям жилищной политики для граждан, а также мобильности граждан.

Экспертами изложены в сборнике рекомендации относительно политик, которые могут быть внедрены как на уровне государства, так и на местном уровне.

Полностью с материалами сборника можно ознакомиться на сайте Фонда им. Генриха Белля или купить его печатный вариант.

Фото: https://photo.unian.net/theme/110017-prezentaciya-analiticheskogo-sbornika-bezopasnost-cheloveka-osobennosti-i-vozmozhnosti-vnedreniya-v-ukraine-v-unian-v-kieve.html

Автор: Инна Андалицкая