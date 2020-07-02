Фонд семьи Богдана Гаврилишина осуществляет набор на учебную онлайн-программу «Креативная молодежь изменит Украину» (видео)

Программа обучения проектному менеджменту рассчитана на молодых людей в возрасте 18-35 лет из сектора культурных и креативных индустрий.

Киев. 2 июля. УНИАН. Фонд семьи Богдана Гаврилишина осуществляет набор на учебную онлайн-программу «Креативная молодежь изменит Украину», которую второй год подряд реализует в сотрудничестве и при поддержке Украинского культурного фонда.

Об этом председатель Фонда семьи Богдана Гаврилишина Елена Бекренёва сообщила на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, программа обучения проектному менеджменту рассчитана на молодых людей в возрасте 18-35 лет из сектора культурных и креативных индустрий.

В течение 8 недель отобранные для участия в конкурсной основе молодые люди пройдут онлайн-обучение по специально разработанной программе, которая базируется на международных стандартах проектного менеджмента, методах дизайн-мышления и психологических теориях, что в комплексе должно позволить им создавать ценностно-ориентированные проекты, быть более эффективными при реализации своих креативных идей, находить партнеров и привлекать финансы.

Бекренёва поблагодарила представителей Украинского культурного фонда за грантовую поддержку проекта.

В свою очередь директор Украинского культурного фонда Юлия Федив отметила, что задачей организации является развитие культурно-креативного сообщества через грантовую поддержку, продвижение украинской культуры.

По ее словам, эксперты высоко оценили прошлогоднюю работу команды «Креативная молодежь изменит Украину» и приоритеты, которые она ставит перед собой.

«Это очень важно - инвестировать в молодых людей, которые сейчас определяются с выбором профессии. Сейчас важна роль культурного менеджера как отдельной профессии. И надеюсь, что как раз такие тренинги, в которых будут привлечены молодые люди, помогут им выбрать свой путь», - сказала Федив.

Координатор программы «Креативная молодежь изменит Украину» Виктория Климчук-Длугач сообщила, что 6 июля завершается прием заявлений от желающих принять участие в курсе. После этого будет проведен отбор участников и 13 июля начнется обучение. Завершится обучение 11 сентября.

Участники и участницы программы будут разделены на 6 групп. Каждая группа будет учиться два вечера в неделю, с 19.00 до 21.00.

С полной информацией о программе можно ознакомиться на страницах Фонда семьи Богдана Гаврилишина в соцсетях и на сайте фонда.

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