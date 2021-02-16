С этой целью нардеп Дунда зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты, которыми предлагается концептуально новая прогрессивная модель госуправления в сфере градостроительной деятельности.

Киев. 16 февраля. УНИАН. Монополия государства, в частности Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), в градостроительной сфере приводит к коррупции и должна быть отменена, а ей на смену должна прийти концептуально новая прогрессивная модель госуправления.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Олег Дунда.

«Вертикаль Государственной архитектурно-строительной инспекции насквозь коррумпирована. Основная причина этой проблемы - монополия и отсутствие ответственности. Многолетняя мировая практика доказывает, что нет лучшего способа борьбы с этим негативным явлением, чем создание конкурентного прозрачного рынка», - заявил депутат

В частности, с этой целью Дунда зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования градостроительной деятельности и реформирования государственного архитектурно-строительного контроля» (№ 5071) и «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно повышения ответственности в сфере градостроительной деятельности» (№ 5072), которые и предлагают новую прогрессивную модель госуправления в сфере градостроительной деятельности.

Законопроекты предлагают расширить круг субъектов в сфере градостроительства, имеющих право предоставлять сервисные услуги. В частности, предоставлять разрешения на строительство, осуществлять комплексную экспертизу проектной документации, технический надзор, ввод в эксплуатацию смогут сертифицированные лица частного сектора в сфере градостроительства - эксперты и экспертные организации.

«Если создать частный рынок, то бюджетная нагрузка на финансирование центральных органов власти по контролю за градостроительством снизится», - подчеркнул Дунда.

Также законопроекты вводят действенный механизм привлечения к личной ответственности должностных лиц, сертифицированных специалистов, исполнителей работ (услуг) в сфере градостроительства. В частности, устанавливаются большие административные штрафы, усиливается уголовная ответственность и вводится механизм аннулирования сертификатов, которые позволяют предоставлять услуги в сфере градостроительства.

«Для сертифицированных специалистов, экспертов за нарушение тех или иных норм градостроения мы предлагает повысить административные штрафы от 100 тысяч долларов до миллиона долларов», - сказал депутат.

Кроме этого, законопроекты вводят обязательное страхование ответственности сертифицированных лиц в сфере градостроительства, гарантируют уплату административных штрафов и значительно уменьшают риски потери инвесторами своих средств во время строительства.

Также пакет законодательных инициатив вносит изменения в подход к осуществлению поэтапного государственного строительного контроля. Эти полномочия делегируются местным органам власти, обязанностью которых является постоянный мониторинг строительства объектов в пределах своих территорий. Соответственно вводится и ответственность за невыполнение органами местного самоуправления строительного контроля.

Дунда подчеркнул, что путь демонополизации строительной сферы прошли страны Европы и Северной Америки и предложенная модель построена именно с учетом опыта этих стран.

«Если мы примем эту модель в ближайшее время, я надеюсь, что в скором времени мы уже не сможем называть строительную сферу коррупционной. Она должна быть прозрачная и соответствовать законодательству», - подытожил депутат.

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Автор: УНИАН