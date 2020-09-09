Количество рабочих мест в столице снизилось на 77 тысяч.

Киев. 9 сентября. УНИАН. В Киеве количество людей, нуждающихся в пособии по безработице, выросло втрое по сравнению с 2019 годом.

Об этом на брифинге в УНИАН сообщил глава медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО «Свобода» Олег Гелевей.

По его словам, согласно отчету подразделения Киевского городского совета по занятости населения, в столице количество людей, нуждающихся в пособии по безработице и написавших соответствующие заявления, увеличилось втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«То есть мы видим, что коронавирусная инфекция оказывает значительное влияние и на экономическую составляющую. Сейчас эта цифра составляет около 25 тыс. человек ... А количество рабочих мест в Киеве снизилась на 77 тысяч», - рассказал Гелевей.

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Автор: УНИАН