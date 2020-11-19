Вместе с тем во время избирательной кампании кандидатки в депутаты местных советов сталкивались с сексизмом, эйджизмом и лукизмом.

Киев. 19 ноября. УНИАН. Политические партии в целом соблюдали 40-процентную гендерную квоту на включение женщин в списки на выборах в местные советы.

Об этом сообщили участники пресс-конференции на тему: «Гендерные итоги местных выборов от общественного мониторингового проекта # вибориБЕЗсексизму», которая состоялась в УНИАН.

Как отметила координатор проекта Ирина Тишко, местные выборы 25 октября «прошли с 40-процентной гендерной квотой в общинах, где выборы проходили по пропорциональной системе. Количество женщин, которые принимали участие в этих выборах, было чрезвычайно большим - более 100 тысяч женщин-кандидаток в списках политических партий. Они заняли от 20 до 30% мест в местных советах по итогам выборов. То есть квота сработала».

Вместе с тем она отметила, что ни одна женщина не возглавила областной центр, также сохранена тенденция, чем низшего уровня совет, тем больше в этом совете женщин: в Украине будет 32 женщины-руководительницы городских общин, 70 женщин возглавят поселковые общины и 130 - сельские общины.

Также Тишко добавила, что партии пытались всячески обойти и нарушить гендерные положения Избирательного кодекса. Это касается и политических сил, которые в парламенте голосовали за квотный принцип. В ЦИК было зарегистрировано около 1 тыс. жалоб о нарушении гендерной квоты при формировании партийных списков в местные советы.

Кроме того, по данным Тишко, в ходе избирательной кампании женщины-кандидатки подвергались гендерной дискриминации.

"К сожалению, женщины сталкивались со случаями дискриминации. В течение избирательной кампании женщинам не давали забыть, что они женщины. Женщинам приходилось бороться с гендерными предрассудками, с эйджизмом (предвзятое отношение к человеку из-за ее возраста - УНИАН), сексизмом, лукизмом (оценка внешности - УНИАН)".

Кроме того, Тишко сказала, что больше всего женщин дискриминировали в социальных сетях и в Интернете в целом.

В свою очередь председатель Ассоциации женщин-юристов Украины «ЮрФем» Кристина Кот отметила, что в украинском законодательстве отсутствует понятие сексизма, и поэтому в правовом поле трудно привлечь к административной ответственности того, кто дискриминирует кандидатку в депутаты местного совета по половому признаку. По ее мнению, необходимо ввести это понятие в Кодекс об административных правонарушениях.

"Введение гендерной квоты не стало инструментом, который решит проблему дискриминации активных женщин: были ситуации, когда женщин включали в списки в соответствии с гендерной квотой, а затем они где-то исчезали из этих списков под разным предлогом", - сказала она.

Вместе с тем координатор общественного экспертного совета по гендерным вопросам при МФО "Равные возможности" Лариса Кобелянская обнародовала обращение к женщинам-победительницам местных выборов.

"Коалиция женских общественных организаций обращается к новоизбранным депутаткам местных советов с призывом объединиться вокруг защиты прав женщин против дискриминации и сексизма в политике. Мы убеждены, что смелый путь к власти станет примером для тех женщин, которые будут идти за вами и будут кандидатом на следующих выборах", - говорится в обращении.

В свою очередь координатор проектов Украинского женского фонда Милена Горячковская рассказала о результатах мониторинга участия женщин в местных выборах. По ее словам, квоты действительно сработали.

«Мы начинали с того, что женщины, которые составляют 54% населения Украины, в областных советах занимали лишь 15%. При том, что в демократических обществах 30% - это минимальное количество. В больших городах было 20%, в областных - 15%», - сказала она.

По словам Горячковской, на выборах 25 октября количество кандидаток существенно возросло. Если на выборах в 2015 году в избирательных списках было 30-32% женщин, то теперь - до 43%.

Вместе с тем она отметила, что по результатам выборов количество женщин в советах хотя и увеличилось, но все равно меньше 40%.

«Это произошло из-за избирательной системы, в которой значение имеют только лидерские позиции в списках. Ведь лидер списка автоматически попадает в местный совет. В подавляющем большинстве случаев, какую очередность партия поставила в своих списках, в такой кандидаты и попадают в совет. А женщин на первых позициях в списках было немного: среди лидеров списков только 16% - женщины», - сказала Горячковская.

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Автор: УНИАН