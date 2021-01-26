По словам экспертов, сегодня отсутствие лицензий на такой вид хозяйственной деятельности часто приводит к тому, что людей без их согласия удерживают в подобных учреждениях по желанию их родственников.

Киев. 26 января. УНИАН. требуют обязательного лицензирования их деятельности.

Об этом на пресс-конференции в агентстве УНИАН заявили эксперты по вопросам социальной защиты граждан.

Как отметил исполнительный директор общественной организации «Украина без пыток» Константин Автухов, харьковская трагедия, когда в пансионате для пожилых людей в результате пожара погибли 15 человек, - это одна из проблем деятельности учреждений, в которых содержатся пожилые люди, лица с психическими расстройствами, а также алко- и наркозависимые.

Он отметил, когда речь идет о частных учреждениях такого типа, то их деятельность в большинстве случаев не контролируется, поскольку они оформлены как частные дома, и туда не могут попасть контролирующие органы даже для того, чтобы проверить состояние пожарной безопасности. По его словам, даже если такое учреждение зарегистрировано как пансионат или реабилитационный центр, то за нарушение противопожарных стандартов максимум, что ожидает владельцев, это 1700 гривен штрафа. При этом при условии, что этот штраф не отменят адвокаты такого учреждения в судах. Автухов также отметил, что местные власти знает о существовании таких учреждений, однако «не видит» их.

В свою очередь бывший представитель уполномоченного в восточных областях Сергей Красноперов отметил, что деятельность гериатрических пансионатов не лицензируется государством, а в лучшем случае они оформляются как учреждения по оказанию услуг по проживанию и питанию лиц. Хотя, по его словам, часто у них нет никакого медицинского наблюдения за жителями, на 20-30 клиентов может быть один человек из обслуживающего персонала, который и выполняет функции по уходу, охранника, и «врача».

Директор всеукраинского объединения людей с наркозависимостью «Волна» Олег Дымарецкий отметил, что помещение, где содержатся лица с наркозависимостью, очень часто оформлены как частные дома. Поэтому, добавил он, ни о каких стандартах по оказанию помощи наркозависимым и даже об элементарных правилах безопасности там речь не идет. Кроме того, там нарушаются фундаментальные права пациентов.

«Мы провели несколько исследований, которые указывают на принудительное содержание людей, часто таких людей держат там по заявлению и при содействии родственников, чтобы решить вопрос наследства. 29% приглашенных нами жителей таких учреждений рассказали нам, что находятся там не по своей воле», - сказал он.

В свою очередь директор общественной организации «Экспертный центр по правам человека», бывший начальник управления Генпрокуратуры по надзору за местами несвободы Вячеслав Цвирец заявил, что в Украине на сегодняшний день действует дикий стихийный неконтролируемый рынок социальных услуг, и именно поэтому произошла такая трагедия, как в Харькове.

По его словам, поскольку учреждения вроде гериатрических пансионатов, реабилитационных центров не требуют лицензирования своей деятельности (хотя по сути они являются местами несвободы), часто бывает, что человека помещают туда против их воли по заявлению родственников, которые преследуют свои меркантильные интересы. При этом ни о каком лечения или реабилитации в подобных центрах речь не идет, ведь главная их цель - принудительно удерживать людей за деньги, которые им платят заинтересованные лица, добавил Цвирец.

По его словам, неизвестно сколько в Украине насчитывается таких учреждений, нет стандартов относительно стоимости подобных услуг, стандартов оформления таких учреждений как хозяйствующих субъектов: это может быть общественная организация, религиозная община, ФЛП, ООО, благотворительная организация. И при этом контролировать их государство не в состоянии, поскольку они не оформлены как предоставители социальных услуг, подчеркнул Цвирец.

Следовательно, отметил он, когда представителям власти удается осуществить проверку подобных учреждений, то выявляются вопиющие нарушения. В частности, нет заявлений лиц или их опекунов о содержании их в таких учреждениях, нет договоров о перечне услуг, предоставляемых удерживаемым лицам, нет индивидуальных планов лечения или реабилитации.

Цвирец убежден, что гериатрические пансионаты и любые учреждения социальной направленности, в которых есть элемент принудительного содержания лиц, требуют обязательного лицензирования своей деятельности, нужно внедрять стандарты для функционирования таких центров по содержанию пожилых людей, лиц с алкозависимостью.

Эксперт проекта МН4U Артем Осепян также отметил, что проблема большинства частных мест несвободы, которая касается не только гериатрических учреждений, также в том, что очень часто там не предоставляют услуги по лечению или реабилитации, там нет методик лечения зависимостей, поддержки людей с неизлечимыми болезнями.

Он также отмечает, что все частные места несвободы должны вести свою деятельность только на основании полученных лицензий.

В целом участники пресс-конференции отметили, что государство должно сделать все для того, чтобы навести порядок в этом сегменте хозяйственной деятельности.

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Автор: УНИАН