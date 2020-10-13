Гелевей предлагает ввести упрощенную процедуру освоения средств «ковидного» фонда для скорейшего обеспечения медиков и больных всем необходимым, а также привлечь государственные больницы и учреждения АМНУ.

Киев. 13 октября. УНИАН. Глава медицинской комиссии Киева, доцент кафедры служебного и медицинского права КНУ им. Т. Шевченко, депутат Киевсовета от ВО «Свобода» Олег Гелевей призвал президента Украины Владимира Зеленского к немедленным и решительным действиям по обеспечению надлежащей медицинской помощи гражданам страны, болеющим COVID-19.

На брифинге в УНИАН Гелевей зачитал текст письма, отметив серьезность нынешней ситуации в Украине в связи с быстрым ростом числа больных COVID-19.

По его словам, в столице динамика заболеваемости позволяет спрогнозировать, что через неделю будут проблемы со стационарным лечением больных, поскольку все подготовленные койки будут заполнены.

«Понимая серьезность ситуации, которая есть в Украине, хочу обратиться с открытым письмом к президенту Зеленскому, чтобы все же и президент, и премьер-министр, и министр здравоохранения начали немедленно действовать. А если есть необходимость, то немедленно созвали Верховную Раду, чтобы она принимала соответствующие решения», - сказал Гелевей.

В тексте озвученного им письма отмечается, что «в условиях отсутствия общей концепции и стратегии изменений и планов развития системы здравоохранения в Украине, министр Степанов по факту занимается латание дыр вместо того, чтобы планово и системно работать с предсказуемым результатом».

«Вместо того, чтобы использовать «ковидный» фонд по назначению для закупки необходимого медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и достойной оплаты труда медицинских работников, эти средства расходуются не по назначению. А то, что осталось на медицину, до сих пор не освоено. Оплата труда медицинских работников, занимающихся лечением больных COVID-19, происходит по сложной формуле, и 300% остается только их мечтой», - отметил Олег Гелевей.

Он подчеркнул, что медработники чувствуют себя незащищенными, потому что даже страховки, гарантированные законодательством, выплачиваются только при получении инвалидности или смерти. Также он добавил, что до 250 медицинских работников инфицируются вирусом COVID-19 ежедневно. «И те из них, кто лечится дома на самоизоляции, вынуждены покупать лекарства за свои собственные средства. Где справедливость? Они выполняют свой профессиональный долг. В результате происходит постоянное сокращение медицинского персонала, особенно среднего звена», - говорится в письме.

В обращении Гелевей замечает, что к этому всему добавляется отсутствие необходимого количества медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для открытия дополнительных койкомест для больных COVID-19.

«Поэтому я призываю вас и вашу команду к решительным и активным действиям - уже немедленно, потому что через неделю-две может быть катастрофа национального масштаба - с использованием по упрощенной процедуре всех неосвоенных средств «ковидного» фонда и всей системы здравоохранения, включая государственные больницы и учреждения Академии медицинских наук», - говорится в открытом письме Главы медицинской комиссии Киева.

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Автор: УНИАН