Организации на данный момент известно о более чем 2,5 тысячах украинских матерей, которые, спасаясь от войны, уехали за границу со своими детьми, однако там дети были изъяты по разным причинам.

В Общественной организации "МАМ" призывают президента Украины Владимира Зеленского помочь им вернуть украинских детей из-за границы.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявила Виктория Щелко, представительница общественной организации "МАМ", официальный волонтер.

Щелко отметила, что ГО "МАМ" на данный момент известно о 2 тысячах 568 украинских матерях, которые, спасаясь от войны, уехали за границу со своими детьми, однако там дети у них были изъяты по разным причинам. И матери, и дети являются гражданами Украины, добавила она.

"Украинские дети, которые изъяты у своих матерей, не имеют права с ними общаться, не имеют права их видеть. Иногда не имеют права общаться на украинском языке", - рассказала Виктория Щелко и добавила, что матери просят вернуть детей домой.

По ее словам, у некоторых из этих матерей было изъято по несколько детей. Ситуация с изъятием детей произошла в разных странах Европы и мира. В частности, это Израиль, Германия, Дания, Швейцария, Австрия и Великобритания. Больше всего таких случаев - в странах Скандинавии и Германии. А сложнее всего забрать детей - из Великобритании, Скандинавии и некоторых штатов Соединенных Штатов Америки. Щелко привела пример, что в Великобритании за прошлый год эта ситуация коснулась 65-ти матерей

В целом, некоторые из матерей находятся в больничных учреждениях или в местах лишения свободы. Среди причин других случаев изъятия детей, по словам Щелко, были, в частности, пропуск школы из-за болезни ребенка и пропуск визита к стоматологу.

Виктория Щелко также рассказала свою историю. Ее дочь в Великобритании была изъята у нее в 2023 году, и ребенок не сможет приехать в Украину до 18 лет. Причина изъятия ребенка, о которой ей было впоследствии сообщено, - это то, что она якобы "бездомная на территории Великобритании".

Теперь Щелко может общаться со своим ребенком два раза в месяц по 30 минут по видеосвязи: только на английском языке и в присутствии других людей рядом с ребенком, а также не на все темы.

"Мне удалось за это время спасти 58 детей (все - из Польши и Германии - УНИАН). Но только двумя методами. Первый метод - это в течение первых 48 часов представитель государства может заявить, что это украинский ребенок, и забрать его домой. И второй метод - это когда консульство и посольство пишет письмо, если, например, дело затянулось, в котором говорится, что это украинский ребенок, и просит его вернуть домой", - рассказала представительница ГО "МАМ" и добавила, что "многие дети могут потерять свои паспорта, свою украинскую идентичность".

По словам Виктории Щелко, она и все другие матери "прошли все этапы, абсолютно все ступени власти".

"Я хочу обратиться к господину президенту: пожалуйста, верните наших детей домой. Если даже где-то говорят, что матери что-то совершили за границей, то это украинские дети. И если даже нужно работать с какими-то мамами, если они что-то сделали не так, то все это должно происходить на территории Украины", - подчеркнула она.