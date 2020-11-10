В частности, он отметил, что Кабмин в декабре назначил временно исполняющей обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Ирину Король, которая является фигурантом уголовного дела.

Киев. 10 ноября. УНИАН. Запущенная Кабинетом министров в этом году реформа в сфере строительства является имитацией реформы и только усугубляет проблему коррупции в этой сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил эксперт государственного управления в области градостроительства, член-корреспондент Украинской академии архитектуры Виктор Глеба на пресс-конференции в УНИАН.

«Идет имитация реформ. Идет имитация борьбы с коррупцией и имитация работы следственной комиссии (Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования фактов коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля и надзора – УНИАН)», - заявил он.

В частности, Глеба отметил, что Кабмин в декабре назначил временно исполняющей обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) Ирину Король, которая является фигурантом уголовного дела.

«СБУ, Временная следственная комиссия, правительство, ГАСИ и все другие не показывают главного – кто такая Ирина Король. Не показывают, что суд вынес решение, что новоназначенная глава ГАСИ является фигуранткой уголовного дела от 27 июля этого года», - сказал он.

По словам эксперта, согласно материалам этого дела, Король организовала коррупционную схему выдачи разрешительных документов субъектам хозяйствования в сфере строительства.

Также Глеба заявил, что запущенная правительством Единая государственная электронная система в сфере строительства только способствует коррупции.

«Сделана никчемная система, которая разрешает регистрировать что-либо и где-либо», - сказал он.

По словам эксперта, это стало возможным еще и потому, что глава ГАСИ Король систематически уничтожает архивы инспекции, с помощью которых можно проверить территории, которые предоставляются под строительство.

Глеба подытожил, что власти Украины заинтересованы в имитации реформы и продолжают внедрять коррупционные схемы по завладению национальными землями Украины.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял, что до конца октября будет завершено реформирование Государственной архитектурно-строительной инспекции.

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Автор: УНИАН