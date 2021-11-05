Участники меропрития, организованного Украинским институтом будущего (UIF) отмечают, что все необходимые аспекты проведения вакцинации должны быть сбалансированы и урегулированы в правовом поле.

Киев. 5 ноября. УНИАН. Государство должно разработать действенный механизм гарантирования защиты граждан и соблюдения баланса их прав во время проведения вакцинации от COVID-19.

Об этом во время пресс-конференции в агентстве УНИАН заявили юристы.

"Если мы говорим об эпидемии COVID-19, на данный момент все нормативные документы утверждают, что у нас вакцинация добровольная, кроме тех исключений, когда речь идет об ограниченном перечне профессий. С одной стороны, это так. С другой стороны, у нас с каждым днем ограничения для непривитых людей становятся все больше и больше. Этот вопрос надо исследовать шире",- отметила президент БО "БФ "Синяя птица" Анна Буяджи.

В то же время, она напомнила, что перед прививкой люди подписывают документы, в том числе согласие об информировании и об отказе от ответственности.

Поэтому, по ее мнению, государство должно взять на себя обязательство нести определенные компенсации в случае причинения вакцинами вреда здоровью.

"Государство должно разработать действенный механизм возмещения убытков в случае их возникновения из-за действия вакцины спустя какое-то время. Люди должны быть защищены не только сейчас от болезни, но и в дальнейшем в случае, если окажется, что конкретная вакцина имеет какие-то побочные эффекты, которые мы увидим в будущем", - добавила Буяджи.

Глава наблюдательного совета БО "БФ "Синяя птица" Наталья Лисневская также отметила, что если бы граждане четко знали, что, совершая соответствующие действия для преодоления пандемии, вводя обязательность вакцинации, государство берет на себя ответственность за здоровье людей и последствия, которые могут возникнуть, антивакцинальные настроения, вероятно, были бы меньше.

"Что касается сертификатов о вакцинации, которые требуют предъявить на входе в транспорт, кафе, ресторан и так далее, здесь возникают вопросы. С одной стороны, это неправомерно, поскольку это медицинский документ, а медицинский документ мы имеем право показывать только медицинскому работнику. В других случаях мы не обязаны, если нет уголовного дела или иного порядка. Поэтому требование о предъявлении такого сертификата не соответствует международному законодательству и в украинском законодательстве не предусмотрено", - сказала Лисневская.

Таким образом, по ее словам, есть большие вопросы относительно возможности предъявления сертификата. "С политической точки зрения я понимаю, что, пожалуй, нет другого способа проверить. Но в любом случае, есть или нет другой способ проверить, действия должны быть законными. Если государство говорит, что оно имеет право, то оно должно соблюдать права граждан, которые не должны информировать посторонних лиц о состоянии своего здоровья и делиться с посторонними лицами информацией о своем здоровье", - пояснила Лисневская.

По ее мнению, возможно, именно из-за несоблюдения этого баланса существуют в значительной степени антивакцинальные настроения. В то же время Лисневская отметила, что ни одна страна мира не предложила своим гражданам другой выход.

Юристы отметили, что все необходимые аспекты должны быть сбалансированы и урегулированы в правовом поле.

Автор: Леся Лещенко