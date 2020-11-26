Конфликт вокруг ГП «Антонов» продолжается.

Киев. 26 ноября. УНИАН. Действия нынешнего руководства государственного концерна «Укроборонпром» направлены на то, чтобы уничтожить отечественную авиастроительную отрасль.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили представители украинского авиастроения.

Как отметил президент ассоциации «Укравиапром» Виктор Попов, если авиационная промышленность и дальше будет оставаться в ведении концерна, то её ожидает незавидная судьба тех предприятий, из которых «выжмут соки», а потом продадут через Фонд госимущества.

«Сегодня «Укроборонпром» превратился для авиационной промышленности в механизм торможения нашего развития. Сегодняшние руководители рассказывают очень много о том, что сделано. Но что сделано? Ничего не сделано. За десять лет у нас ни стратегия не утверждена, ни концепция, ни программа, ничего не утверждено… Я думал, с чем сравнить деятельность «Укроборонпрома». У меня такое впечатление, что «Укроборонпром» – это COVID для авиационной промышленности», - сказал он.

В свою очередь глава профкома Профсоюза авиастроителей Украины на ГП «Антонов» Виктор Гуска добавил, что предприятие находится в составе концерна с 2015 года, но особых дивидендов от этого не получило, а скорее – наоборот.

«За 70 лет существования предприятия у нас сменилось три генеральных конструктора – Антонов, Балабуев, Кива. А за последние пять лет действиями «Укроборонпрома» у нас уже седьмой руководитель. Какое государство будет с нами работать, у кого будет доверие к таким реформаторским действиям? За это время у нас не было ни одного государственного заказа, который бы нам передал государственный концерн «Укроборонпром» как управляющая структура», - сказал он.

В качестве примера он привёл контракт, который сейчас выполняет ГП «Антонов» для национальной полиции Перу по строительству самолёта Ан-178. Его приходится реализовывать полностью за свой счёт, а особой помощи от концерна не последовало.

Последним «новшеством» стало решение концерна об изменении устава предприятия – на ГП «Антонов» хотят запустить наблюдательный совет из работников «Укроборонпрома». При этом каждый руководитель предприятия должен согласовывать каждый свой шаг сначала с наблюдательным советом, а после этого – утверждать его в «Укроборонпроме». Более того, в любой момент концерн может приостанавливать действия существующего руководителя «Антонова» и назначать своё доверенное лицо. При этом, как добавил Гуска, никакой особой ответственности за конечный результат работы предприятия концерн нести не будет.

«Такой путь чрезвычайно сложный и долгий, чрезвычайно задерживает производственный процесс, всё это вредит предприятию», - сказал он.

Работников «Антонова» возмущает, что предприятие вынуждено ежегодно отчислять «Укроборонпрому» часть своих средств на операционную деятельность концерна. Только в этом году на это ушло 150 млн грн, а за последние три года – 265 млн грн.

При этом, добавил Гуска, по вине концерна был потерян контракт с Азербайджаном по строительству 10 самолетов «Ан-178» за 240 млн долл., также остановлен контракт с Саудовской Аравией по серийному производству «Ан-132», а также сорван контракт с Турцией по строительству 9 самолетов «Ан-178» с тренажерами за 590 млн долл.

«В коллективе это расценивают как выполнение заказа западных конкурентов, потому что авиационная Украина и авиационная промышленность в Украине на Западе не нужна», - подытожил он.

Глава Профсоюза авиастроителей Украины Ярема Жугаевич напомнил, что примерно год назад президент Владимир Зеленский был на конференции авиастроителей, после чего дал вполне разумные поручения, которые так и не были выполнены.

«У нас был президент. Президент нас услышал, Офис президента рассмотрел эти вопросы. Он был на авиационном заводе, и он поручил дать заказ Харьковскому авиационному заводу на два самолёта и создать национального авиаперевозчика. Год прошёл. Президент мудро сказал, адекватно той ситуации. К сожалению, кое-то на это не отреагировал», - сказал он.

Также Жугаевич отметил, что после того события отечественные авиастроители провели два своих съезда в Харькове, причем в столице всеми способами пытались их сорвать. Как раз на первом съезде и была принята резолюция о необходимости создания Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, которому сейчас «Укроборонпром» не хочет передавать шесть авиастроительных госпредприятий.

«Сейчас искусственно сдерживается передача предприятий, которые напрямую имеют отношение к созданию самолётов, это всего шесть предприятий. Почему не отдать?», - сказал он.

Как добавила и.о. главы профкома Профсоюза авиастроителей Украины на производстве ГП «Антонов» Наталья Белая, работники предприятия очень возмущены ситуацией, сложившейся на предприятии.

«Пять лет мы входим в состав «Укроборонпрома», пять лет над нами совершают какие-то эксперименты, внедряют какие-то реформы. Нужны ли эти реформы предприятию и работникам – неизвестно, потому что для предприятия они ничего хорошего не несут. Мы вкладываем деньги в «Укроборонпром», но никакой отдачи, никакой помощи в решении каких-то вопросов нет. Мы – государственное предприятие, мы ждем государственного заказа, мы подчиняемся государству. Почему «Укроборонпром» должен за нас решать какие-то проблемы, почему в уставе они указывают то, что они имеют право подписывать за руководителей нашего предприятия какие-то договоры?», - сказала она.

Также, по её словам, у работников предприятия возникает вполне резонный вопрос, зачем «Антонов» перечисляет «Укроборонпрому» миллионы гривен вместо того, чтобы расходовать эти средства более эффективно.

«Работники хотят знать, зачем эта паразитирующая команда? Почему мы вместо повышения зарплат, премий, чтобы наши работники жили в благосостоянии, должны выплачивать очень большие средства?», - акцентировала Наталья Белая.

Фото: https://photo.unian.net/theme/101663-press-konferenciya-predstaviteley-aviacionnoy-otrasli-sumeet-li-sohranit-ukraina-flagman-aviaproma-gp-antonov-v-unian.html

Справка УНИАН. ГП «Антонов» - крупнейший и единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.

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Автор: УНИАН