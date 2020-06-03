Эффективность мер Нацбанка по противодействию экономическому кризису в Украине недостаточна – GROWFORD Institute (видео, фото)

По мнению экспертов, антикризисные меры НБУ резко контрастируют с шагами центральных банков других стран.

Киев. 3 июня. УНИАН. Национальный банк Украины в условиях кризиса прогнозирует падение ВВП страны во втором квартале на 11,3% и в целом за 2020 год - на 5%, и при этом применяет инструменты, эффективность которых недостаточна, учитывая чрезмерно жесткие стартовые монетарные условия.

Такое мнение высказал заведующий отделом финансовых рынков GROWFORD Institute Михаил Джус в ходе презентации аналитического исследования "Состояние денежной сферы В УКРАИНЕ" в январе - апреле 2020 года, проведенного институтом.

Согласно пресс-релизу по итогам конференции, украинская экономика встретила глобальный кризис в состоянии падения: сокращение промышленного производства, отрицательные темпы реального ВВП в первом квартале 2020 года, хронические проблемы с наполнением бюджета и тому подобное. Одной из ключевых причин перечисленных явлений эксперты считают невзвешенную монетарную политику Национального банка.

«Важным признаком вхождения экономики в состояние рецессии стало стремительное и неожиданное снижение темпов потребительской инфляции, спровоцированное чрезмерной ревальвацией гривни во второй половине 2019 года и поддержанное падением мировых цен на энергоносители», - отметил присутствовавший на пресс-конференции основатель GROWFORD Institute Виталий Ломакович.

Пандемия Covid-19 и введение жестких карантинных ограничений привели к падению многих отраслей экономики, стремительному снижению спроса и увеличению дефицита бюджета. При таких обстоятельствах Нацбанк для поддержания экономики в экстраординарной ситуации применил, по мнению экспертов, малоэффективные меры. Отмечается, что ограниченные антикризисные меры НБУ резко контрастируют с шагами центральных банков других стран, которые для смягчения последствий кризиса для экономики прибегли к резкому снижению ставок, значительной активизации рефинансирования банков и внедрению программ покупки активов.

«Снижение учетной ставки до 8% нельзя считать достаточным, по меньшей мере, учитывая то, что ее уровень почти в 4 раза превышает текущий уровень инфляции. Кроме того, по учетной ставке НБУ не только предоставляет рефинансирование, но и размещает депозитные сертификаты, что значительно усиливает жесткость монетарных условий», - считает Ломакович.

По его мнению, другие антикризисные меры Нацбанка касались изменения периодичности и срочности операций по управлению ликвидностью, некоторого расширения перечня приемлемого залога по кредитам рефинансирования, а также временного смягчения банковского надзора, что нельзя считать действенными мерами противостояния кризису

Эксперты считают, что перед монетарными властями стоят важные задачи, в частности, недопущение попадания экономики в ловушку дефляции. Для достижения этой цели, по их мнению, необходимо снижение учетной ставки и устранения ее связи со ставкой по депозитным сертификатам НБУ.

В случае значительного ухудшения ситуации в экономике необходимо содействие правительства в вопросе финансирования дефицита бюджета с наименьшими потерями для стабильности гривни, отмечают эксперты.

Еще одной важной задачей является оживление кредитной активности, для чего, считают специалисты, необходимо существенно смягчить требования к оценке размера кредитного риска по активным банковским операциям.

«От успешности выполнения Национальным банком перечисленных задач зависит то, когда и как травмированные украинская экономика и общество в целом выйдут из текущего кризиса», - сказал Михаил Джус.

Ознакомиться с аналитическим отчетом можно по ссылке: https://growford.org.ua/publications/vitratte-stilki-skilki-mozete-a-potim-vitratte-trohi-bilse-stan-grosovoi-sferi-v-ukraini-u-sicni---kvitni-2020-roku

Справка УНИАН. Global Research on Optimal Ways for Development (GROWFORD) Institute - независимая неправительственная организация, которая осуществляет стратегические глобальные исследования в области экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

Фото-новости с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/96854-v-unian-prezentovali-analiticheskoe-issledovanie-sostoyanie-denezhnoy-sfery-v-ukraine-v-yanvare-aprele-2020-goda-provedennoe-institutom-growford.html

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