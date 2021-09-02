Также представлено новое бесплатное приложение для смартфонов Sport Life.

Киев. 2 сентября. УНИАН. Группа компаний Sport Life в Житомире открыла первый в Украине полностью автоматизированный фитнес-клуб.

Об этом основатель группы компаний Sport Life Дмитрий Екимов заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Вчера мы открыли первый клуб Sport Life, который является полностью цифровым. С этим продуктом мы готовы идти в массы и "подсаживать" людей на фитнес. Мы будем иметь возможность давать всем качественный фитнес-продукт, которым можно пользоваться не только в фитнес-клубе, но и в офисе. Например, мы даем вам в аренду велосипед домой, в офис, и вы присоединитесь к своей группе и гоняете с ними, соревнуетесь. Это положительное изменение, которое принес нам COVID и которое сделало фитнес многогранным", - отметил он.

Екимов добавил, что в автоматизированном фитнес-клубе "огромное количество крутых инноваций".

"Мы поэтапно в течение двенадцати месяцев будем их представлять на рынке. Однако, мало создать хороший продукт. Необходимо его адаптировать и разъяснить людям, как им пользоваться. Вы увидите трансформацию полноценных клубов Sport Life полностью в цифровой формат со всей многогранностью... Мы будем паковать этот продукт в виде франшизы", - рассказал он.

По словам Екимова, уже сейчас доступно для загрузки новое мобильное приложение Sport Life.

"Каждый клиент Sport Life получит персонального сервис-менеджера, доступного по телефону, мессенджер и специализированные чаты. Это технология, которая позволяет людям внутри одного клуба найти друг друга, начать общаться. Фитнес-прогресс будет отображаться в новом приложении: какие упражнения делали, сколько калорий потратили. Мы понимаем, что далеко не все могут себе позволить персонального тренера. Поэтому мы поставили себе цель как можно больше объяснить человеку и дать ему доступ к контенту, который позволит начать фитнес-путь в сопровождении цифрового тренера. Там в ближайшие месяцы появятся разнообразные фитнес-планы: что нужно делать, чтобы похудеть, как пользоваться тренажерами... Наш приложение бесплатное, контент, который мы выставляем, - бесплатный", - добавил он.

По словам Екимова, чтобы загрузить приложение на смартфон, не обязательно быть клиентом Sport Life.

В свою очередь вице-президент группы компаний Sport Life Ялчин Онур подчеркнул, что все инновации, которые внедряет компания, будут ориентированы на максимальный комфорт клиентов.

"Мы понимаем, что бизнес необходимо развивать очень быстро. Мы будем вводить инновации, а также будем лидерами не только в Украине, но и за ее пределами. Мы уже сделали приложение, где весь процесс диджитализирован и бесконтактный. Пока это на примере одного клуба, но впоследствии будет и в других. Я считаю, что это будет эталоном для всего спортивного бизнеса. Для нас важно, чтобы для клиентов был доступный сервис и удобные транзакции", - сказал он.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/107791-gruppa-kompaniy-sport-life-otkryla-pervyy-v-ukraine-polnostyu-avtomatizirovannyy-fitnes-klub.html

Автор: Наталья Хаджи