Накануне СБУ обратилась в Государственную миграционную службу с рекомендацией лишить статуса беженца гражданина Таджикистана Машрабчона Хайдарова якобы из-за финансирования им ИГИЛ.

Киев. 5 января. УНИАН. В организации "Хизб ут-Тахрир" в Украине утверждают, что Служба безопасности Украины безосновательно обвиняет ее члена в финансировании ИГИЛ.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил руководитель информационного офиса "Хизб ут-Тахрир" в Украине Фазыл Амзаев.

В частности, он напомнил, что "Хизб ут-Тахрир" существует в Украине уже около 25 лет.

По его словам, до оккупации Крыма деятельность организации была сконцентрирована на полуострове через широкую мусульманскую общину, в частности, крымских татар.

"Все эти годы "Хизб ут-Тахрир" подтверждает, что является ненасильственной мусульманской организацией ..., это подтверждают и украинские, и международные эксперты-исламоведы ... Мы осуждаем действия ИГИЛ, которая от имени ислама совершает преступления", - подчеркнул Амзаев.

По мнению председателя ОО "Ассоциация мусульман-беженцев "Азан" Анвара Деркача, украинские спецслужбы пытаются манипулировать настроениями населения.

Он рассказал, что СБУ обратилась в Государственную миграционную службу Украины с рекомендацией лишить дополнительной защиты в Украине и статуса беженца гражданина Таджикистана Машрабчона Хайдарова, которого преследовали на родине, а также в России, где он жил шесть лет.

Его обвинили в том, что он якобы финансирует ИГИЛ.

Деркач отметил, что Хайдаров имеет собственный ресторанный бизнес в Киеве и занимается благотворительностью.

"Такая манипуляция может привести к тому, что Государственная миграционная служба может принять решение о лишении господина Хайдарова статуса дополнительно защиты, который он получил раньше", - считает он.

В свою очередь, Амзаев подчеркнул, что СБУ не предоставила веских доказательств в подтверждение своего ходатайства, и назвал такие заявления украинских спецслужб клеветой и ложной информацией.

Как сообщил председатель ОО "Правозащитное движение Крыма" Дамир Минадиров, при предоставлении Хайдарову статуса беженца украинские суды признали, что "Хизб ут-Тахрир" не является террористической организацией, и обязали предоставить ему защиту, учитывая преследования в Таджикистане и опасность в случае его возвращения туда.

Минадиров подчеркнул, что с юридической точки зрения непонятно, почему Хайдарову было предъявлено такое обвинение.

По его словам, одним из оснований для такого ходатайства в СБУ называют объявление Хайдарова Россией в международный розыск по обвинению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которая там запрещена, однако на территории Украины действует свободно.

Правозащитник подчеркнул, что десятки граждан Украины в оккупированном Крыму также преследуются Россией по аналогичным сфабрикованным обвинениям.

"Факты опасности его возвращения уже были доказаны в судебном порядке, поэтому в очередной раз ссылаться на вышеупомянутое обвинения России, подвергать этот факт сомнению и пересматривать - это некая юридическая коллизия ... То есть в Украине есть суды, которые в трех инстанциях говорят о том, что он обоснованно получил статус беженца ...", - пояснил Минадиров.

Он также уточнил, что их организация ведет 12 кейсов, из которых в 8 случаях Интерпол снял граждан с международного розыска из-за того, что вышеупомянутая статья российского уголовного кодекса является политически мотивированной и имеет признаки преследования граждан по религиозному признаку.

"Поэтому здесь ссылаться на Интерпол с юридической точки зрения нецелесообразно", - считает правозащитник.

Как рассказал сам Хайдаров, он присоединился к организации "Хизб ут-Тахрир" в 2010 году в Москве и был активным ее участником, а затем участвовал в пресс-конференциях организации относительно задержаний ее членов в России.

Однако, после своих публичных выступлений заметил, что за ним следят, а 19 октября 2015 года, во время массовых задержаний членов организации, ему удалось бежать.

Хайдаров сообщил, что оставил свои документы в России и незаконно пересек границу с Украиной, где он был задержан пограничниками и просил о статусе беженца.

По его словам, впоследствии он выиграл грант от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и открыл собственное дело.

"Недавно позвонили из Миграционной службы и позвали на собеседование, где я узнал, что меня по ходатайству СБУ обвиняют в финансировании ИГИЛ ... В ходатайстве говорилось и о том, что некоторые данные предоставлены Росфинмониторингом ... В частности, в отношении денежных переводов", - отметил он.

Беженец уточнил, что он имеет все документы из банков относительно переводов и готов их предоставить ГМС или иным структурам и ведомствам.

Кроме того, он добавил УВКБ ООН постоянно проверяло его расходы за выигранный грант, которым и финансировался его бизнес.

Хайдаров отметил, что не видит никаких оснований для лишения его статуса беженца, а наоборот хочет остаться в Украине и продолжить свое дело.

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Автор: УНИАН