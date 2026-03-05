Идеальный городской голова глазами украинцев: результаты исследования (видео)

В УНИАН представили результаты общенационального исследования, каким украинцы видят идеального городского и поселкового голову.

Исследование было проведено совместно изданием "Политарена" и исследовательской компанией "Active Group".

Во время круглого стола: "Идеальный городской голова: электоральный портрет идеального главы общины", который состоялся в УНИАН, обсудили общественный запрос к местному лидерству в условиях войны и восстановления.

Видео дня

Во вступительном слове к презентации исследования, директор компании "Active Group" Александр Позний отметил: "Тема, которую мы хотим обсудить и представить, это идеальный городской голова, электоральный портрет идеального главы общины. В последнее время мы всегда задаем вопрос, а за кого вы проголосуете? Всегда нас, как социологов, интересуют цифры. Но сегодня мы хотим большего, не столько процентов конкретных людей, сколько нас интересует вообще, какими качествами, характеристиками должен обладать городской голова. Собственно, для этого мы предварительно и провели с изданием "Политарена" совместное исследование на тему - роль или портрет, точнее, портрет идеального городского головы".

Представляя исследование, основатель "Active Group" Андрей Еременко сообщил, что было опрошена тысяча респондентов, с выборкой, максимально близкой к репрезентативной для Украины.

Респондентам задавали ряд вопросов, чтобы они, отвечая на них, создали свой образ идеального мэра или главы поселкового сообщества.

Первым был вопрос опыта. Должен ли мэр быть опытным или новатором? "И здесь мы видим скорее новатора, но при этом очень высокий спрос на однозначно опытного", - подчеркнул Еременко, говоря о взаимоисключающих предпочтениях опрошенных.

"То есть это означает что? Это означает, что мы хотим новые идеи, мы хотим новое понимание, но их должен реализовывать человек с опытом", – подчеркнул он.

Также избирателю важно, чтобы глава общины не был причастен к скандалам.

По линии "гибкость или принципиальность" респонденты также давали взаимоисключающие ответы, то есть глава общины должен быть принципиальным, и в то же время прислушиваться к другим и идти с ними на компромиссы.

Также опрос показал, что, в отличие от начала Великой войны, теперь избиратель не поддерживает такую особенность главы общины, как способность принимать быстрые решения. Он отдает предпочтение тем, кто принимает их дольше, но взвешенно.

Еще ряд противоречивых черт воображаемого главы общины, которые назвали респонденты, это - быть одновременно неразговорчивым, но общаться с общиной, не заниматься самопиаром, но отчитываться перед общиной.

Интересно, что респонденты-избиратели в своем большинстве не верят, что придуманный ими глава общины-идеал возможен в реальности. 38,2% заявили, что такого главы не существует. И только 13% сказали, что он существует, и даже назвали его фамилию.

Наверное есть, но фамилию не знаю, ответили 28% опрошенных. То есть почти 40% – это те люди, которые не верят в сам факт, в возможность существования хорошего городского головы, – подчеркнул Еременко, комментируя результаты исследования.

"Ну, хочется сказать, что это такой обобщенный образ, что он должен иметь определенный опыт, пользоваться уважением, быть публичным и много встречаться с людьми, но при этом без лишнего пиара и быть молчаливым практиком", - подытожил видение избирателями идеального местного руководителя Еременко.

В свою очередь, главный редактор издания "Политерена" Виктория Плотникова отметила, что исследование показывает образ идеального мэра, но для каждого города, для каждой общины, городка, поселка идеальный мэр будет разным. А исследование показывает, так сказать, промежуточный результат образа мэра после более 5 лет без местных выборов. Поэтому здесь вырисовывается, на каком этапе находится общественное мнение.

"Вот, еще что очень важно, как по мне, это то, что респонденты хотят видеть человека с чистой репутацией 58,4%. Люди хотят видеть человека без скандалов и без обвинений, здесь имеются в виду, наверное, коррупционные обвинения, это означает, что они готовы гуглить, они готовы перед тем, как голосовать, проверить своего кандидата", - подчеркнула Плотникова.

Она добавила, что это уже говорит о том, что избиратель взрослеет. И перед тем, как поставить галочку в бюллетене, человек посмотрит, не был ли кандидат в каких-то пророссийских партиях, или нет ли у него каких-то коррупционных обвинений.

Исполняющий обязанности главы Киевского областного совета Ярослав Добрянский отметил, что "Социология показывает довольно интересную картину, потому что люди по-разному видят идеального мэра. Это понятно, это определенный человеческий фактор, и это абсолютно нормально. Потому что есть разные люди, есть разные общины. Здесь важно одно из ключевых вопросов - идеальный мэр должен быть без скандалов и обвинений, 34,4% однозначно без скандалов отдают предпочтение мэру".

Вместе с тем он говорит, что пройти избирательную кампанию и избежать скандалов и обвинений для кандидата на пост главы местной власти просто невозможно: "Кандидат баллотируется и он проходит определенную избирательную кампанию, то мы понимаем, что есть оппоненты. Мы понимаем, эти оппоненты тоже проводят соответствующую информационную кампанию в отношении, скажем, своих оппонентов. И, загуглив информацию, мы понимаем, что большинство статей, которые на того городского голову или на кандидата городского головы, они заказаны его оппонентами. Поэтому мэр может и не иметь скандалов, вернее, он не доказал факт своей причастности к тем или иным процессам, но на самом деле это было бы написано и уже избиратель понимает, что все-таки что-то было и меняет свое мнение к тому или иному кандидату".

Комментируя исследование, политолог, соучредитель Национальной платформы устойчивости и сплоченности Олег Сакян сказал, что поражен противоречивыми ответами респондентов, когда они стремятся найти взаимоисключающие черты в одном человеке: "Нас, политологов, все больше будут подсиживать психиатры. Потому что, в принципе, здесь в опросе на несколько таких хороших, прямо, мясистых диагнозов для психиатра точно есть. Очевидно, что, как всегда, с подобными идеальными образами, которые нам показывает социология, это о некотором эфемерном образе, в котором сошлось все, что только можно. Кто подошел, тот и нарисовал. И в результате мы имеем картину, в которой разобраться, а что же там жизнеспособно, очень сложно".

В то же время он добавил, что несмотря на картинку идеального кандидата в голове избирателя, последний проголосует за то, что будет, а не за вымышленный образ: "То, что нам нравится гипотетически, с тем, что у нас будет в конкретный день, в конкретных выборах и выбором того, что на полке стоит в магазинчике под домом - это две большие разницы".

Политолог подчеркнул, что исследование четко показало, какие черты у кандидата являются абсолютно неприемлемыми для избирателя: "Закрытый, исключительно сконцентрированный на себе, негибкий, но принципиальный, силовой и так далее по списку. То есть, мы видим, что общество хочет видеть демократический процесс на месте. Говорит, что хозяйственник, но при этом должен со всеми советоваться. Человек должен быть с хорошей репутацией, но должен быть гибким в изменении своей позиции. Люди хотят демократического процесса, люди хотят иметь выбор".

Как отметил городской голова Роменской общины Олег Стогний, конечно, идеального главы общины не может быть, поскольку "всем не угодишь". Также он соглашается, что глава местной власти должен прежде всего быть управленцем-хозяйственником, хотя и политических интриг избежать в силу специфики выборности должности не удастся. "Но политика очень мешает, тем более, когда она больна, я бы так сказал", – добавил он.

К участию в круглом столе в пресс-центре УНИАН были приглашены: головы украинских общин и представители ассоциаций органов местного самоуправления Украины; Андрей Еременко, основатель исследовательской компании "Active Group"; Виктория Плотникова, главный редактор издания "Политарена"; Александр Позний, директор исследовательской компании "Active Group"; Алексей Буряченко, президент Международного института исследований безопасности и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин; Олег Саакян, политолог, соучредитель Национальной платформы устойчивости и сплоченности; Ярослав Добрянский, и.о. главы Киевского областного совета; Олег Стогний, городской голова Роменской общины; Александр Ильченко, секретарь Барышевского поселкового совета; Вадим Шейко, заместитель поселкового главы Бородянского территориального общества.

Организаторы: издание "Политарена" и исследовательская компания "Active Group".