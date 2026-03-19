Социологическое исследование нарисовало портрет идеального народного избранника: опытный, не старше 50 лет, оказывающий материальную помощь, переходящий из фракции в фракцию и похожий на своего коллегу из США или Великобритании. Но еще лучше, чтобы он был самим собой.

В УНИАН во время круглого стола "Идеальный народный депутат: электоральный портрет украинского депутата" представили социологическое исследование о том, каким избиратель видит идеального народного депутата.

Модератор дискуссии, директор исследовательской компании "Active Group" Александр Позний во вступительном слове отметил, что в обществе всегда очень много говорят о том, каким должен быть народный депутат, что он должен делать, чего не должен делать, от какой фракции или партии должен быть, от какой – нет, и так далее.

"А мы решили сосредоточиться в исследовании именно на том, какими характеристиками он должен обладать именно в глазах избирателей".

Основатель исследовательской компании "Active Group" Андрей Еременко отметил, что исследование проводилось методом онлайн-панели, объем выборки – тысяча респондентов, территория – подконтрольная украинской власти, выборка – максимально приближенная к репрезентативной.

Еременко подробно представил исследование.

На вопрос, какие основные функции должен выполнять народный депутат, респонденты на первом месте видят – представлять интересы избирателей и разрабатывать качественные законы, а также защищать граждан от несправедливых решений власти.

Главный критерий оценки идеального народного депутата – это репутация и отсутствие коррупционных скандалов, качество принятых законов и развитие инфраструктуры округа или области.

Что касается опыта, то народный избранник должен обладать им в сфере экономики и финансов, управления в организациях, реализации проектов, а также в сфере права.

Далее идет общественная деятельность, работа в органах местного самоуправления и только на шестом месте – опыт работы в органах государственной власти.

"То есть это тот самый, с одной стороны, запрос на обновление, но одновременно с этим запрос на профессионалов", – подчеркнул Еременко.

Что касается возраста, то чаще всего опрошенные называли от 30 до 50 лет. То есть 30-40 лет назвали 40%, а 40-50 лет – 39% опрошенных.

Кроме того, респонденты считают, что депутат должен быть финансово независимым.

"Что касается принадлежности к крупному бизнесу, то люди, на самом деле, достаточно терпимо относятся к тому, что человек так или иначе связан с крупным бизнесом. Во-первых, ответов "да" или "скорее да" больше, чем ответов "нет" и "скорее нет", – обращает внимание Еременко.

"Также интересно, что существует толерантное отношение к переходу между фракциями, но при условии, что депутат объяснит избирателям, убедительно объяснит, почему именно он переходит из фракции в фракцию", – подчеркнул исследователь.

Также значительное большинство опрошенных хотят, чтобы депутат сдавал мандат в случае невыполнения предвыборных обещаний.

В контексте войны избиратели считают, что главная задача депутата – контроль за использованием бюджетных средств. Далее идет – защита прав гражданских лиц, страдающих от войны. И далее, с большим отрывом, защита прав военных, ветеранов и их семей.

Интересный и противоречивый ответ дали избиратели на вопрос, является ли помощь избирателям подкупом. "Специально рядом поставили эти два слайда: "Как вы относитесь к тому, что кандидаты оказывают материальную помощь?" и "Является ли эта помощь подкупом?"

К помощи из рук депутата положительно относится подавляющее большинство, но и подавляющее большинство считает это подкупом.

"То есть механизм "дают – бери" работает. И, соответственно, уже не работает механизм, когда "если дают, то автоматически голосуют за давальщиков", – отметил Еременко

На вопрос, на кого из представителей других парламентов должен быть наиболее похож народный депутат Украины, первое место – должен быть самим собой, на втором месте – должен быть похожим на представителей парламента Соединенных Штатов или Великобритании.

В свою очередь народный депутат IV–VIII созывов, общественный деятель Николай Томенко заметил, что у избирателя еще во многом устаревшие, постсоветские представления о парламенте и депутатах: "Общество еще не сформировало миссию идеального парламента, потому что сначала нужно сказать, какой парламент мы хотим, а потом сказать, подходят ли эти люди под наш образ идеального парламента. И это проблема, потому что мы остались на стыке постсоветской модели, где есть народный депутат. Я, будучи в парламенте, говорил, что это дикость. Должен быть депутат парламента, депутат Верховной Рады, а не народный депутат. Везде, где в политике есть это "народное", это в основном рецидив прежней посткоммунистической жизни. Поэтому меня бросает в дрожь и этот термин. Так же как и убеждение, что депутат должен приносить деньги округу. Ну, какие деньги в парламенте? Почитайте Конституцию, какие полномочия у депутата в парламенте".

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Валентин Наливайченко, комментируя результаты исследования, заявил, что необходимо ввести институт отзыва народного депутата избирателями. Даже несмотря на то, что против этого выступают партнеры Украины: "Европейцы давно хотят получить механизм как избирать депутата, так и отзывать того, кто не ходит на работу, вовлечен в коррупцию и так далее. Нравится это Европейскому Союзу или не нравится. Я сам являюсь секретарем комитета по вопросам интеграции в Европейский Союз в парламенте. Но дать возможность людям, в том числе, отзывать народных депутатов, я думаю, что для украинской демократии это одна из важнейших страниц, которую, по моему убеждению, нужно внедрять".

Заведующий Лабораторией по противодействию дезинформации КНЭУ Виталий Кулик отметил, что опрос показал: в обществе существует спрос на этику, на новую этику.

"Идея нравственности в политике – это своего рода риторический вопрос: мы о нём говорим, но никак не можем на него ответить. А вот определенная этика и увеличение вот этого процента – процента оценки народного депутата с точки зрения соответствия каким-то представлениям об этике, которые есть в обществе, – они как раз увеличиваются, и, на мой взгляд, именно они сейчас будут определяющими", – говорит Кулик.

Народный депутат Алина Загоруйко отметила противоречивые ожидания избирателей от идеального депутата: "Получается, что народный депутат – это своего рода единорог: все о нем слышали, но никто его не видел. Народ хочет, чтобы он был новым лицом и при этом профессионалом в политике. 46% говорят, что народный депутат должен быть финансово независимым, но когда речь заходит только о повышении зарплат депутатам, у нас возникает огромное возмущение: лучше бы они вообще работали и без зарплаты. Должен быть технократ с опытом во всех сферах – и юрист, и экономист, и при этом желательно, чтобы ему было от 30 лет. Чтобы развивал инфраструктуру округа и оказывал адресную помощь. У нас получается такой образ депутата: он должен быть строителем, благотворителем. А откуда он должен раздавать благотворительную помощь? Из 60 тысяч зарплаты?".

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко отметил, что политическая культура украинцев такова: избиратели склонны к чрезмерно критичному отношению к избранным ими же представителям власти, даже к предвзятому отношению, которое обусловлено недоверием к власти как таковой. И поэтому идеальный кандидат, даже если бы его удалось найти, сразу становится неидеальным в глазах избирателя.

"Часть нашей политической культуры – это недоверие. Недоверие к государственной власти как таковой, к абсолютному большинству государственных институтов и к конкретным избранникам. Я могу продолжить список: не доверяют не только парламенту, правительству, президенту; когда его избирали, еще некоторое время, ну те, кто его избирал, доверяли, но через год уже даже половина тех, кто его избирал, уже не доверяют и президенту.

А депутатам буквально через несколько месяцев, в лучшем случае, своим еще доверяют, а в целом это просто депутат для многих украинцев, это такой обобщенный образ политического врага, "враг народа". Поэтому часть нашего политического образования должна заключаться в том, чтобы формировать в представлении избирателей, в их сознании эту связь: "депутат будет таким, как ты", – говорит Фесенко.

Народный депутат Украины VIII созыва, общественный деятель Дмитрий Добродомов обратил внимание на две проблемы в контексте оценки депутата избирателями.

"Есть две огромные проблемы, которые я заметил и по результатам этого исследования, касающиеся критериев отбора, то есть того, каким должен быть сам депутат, каким его видят люди. Совершенно искренне подтверждаю, что у нас люди в большинстве своем вообще не знают, чем должен заниматься народный депутат. Вообще, в принципе, не знают, даже общих фраз – законотворческая деятельность, контрольные функции. Все это в глазах избирателя сводится к дорогам, к выплате каких-то социальных пособий или работе над чем-то там.

Затем сам критерий людей при отборе кандидата. Ну, тоже какая-то, наверное, шизофрения: люди хотят видеть депутата не старше 50 лет, но при этом они хотят видеть опытного, богатого. Он должен родиться опытным, богатым, или он, наверное, проходит какой-то путь? Не говорю, что у нас должен быть парламент пенсионеров, но должен быть все же жизненный опыт".

Главный редактор издания "Политарена" Виктория Плотникова обратила внимание на то, что кандидат, идеальный хотя бы на треть, не захочет и не сможет работать в неидеальном органе, каким на данный момент является Верховная Рада.

"Если он будет обладать, ну, 30%, ну, пусть даже 50% от условной идеальности, зачем ему баллотироваться в такую Верховную Раду, какой она сейчас? Если мы говорим о человеке, который обладает финансовой стабильностью, имеет опыт, например, в какой-то сфере экономики или в каком-то своем бизнесе, у него есть доход, соответственно, есть связи, и он попадает в институт, который неизвестно как будет управляться. И человек, особенно не имеющий парламентского опыта, попадает в парламент. Здесь нужно немного подумать, прежде чем выдвигать свою кандидатуру и соглашаться быть в списке. Потому что, во-первых, тебя будут рассматривать под микроскопом антикоррупционные органы, журналисты-расследователи".

Также она добавила, что сейчас народный депутат – это уже далеко не та "работа мечты", какой она была раньше. Когда была неприкосновенность, много льгот, возможность защитить свой бизнес.

"Сейчас у нас и министров не так легко найти, и даже когда уходят народные депутаты, то списочники, на их место, не очень активно идут – коллеги, которые следуют по номеру".

К участию в обсуждении общенационального исследования издания "Политарена" и исследовательской компании Active Group на тему: "Идеальный народный депутат: электоральный портрет украинского депутата", которое состоялось в пресс-центре УНИАН, были приглашены действующие народные депутаты Украины; народные депутаты предыдущих созывов, эксперты по электоральному процессу и политическим технологиям и представители СМИ.