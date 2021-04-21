По словам участников пресс-конференции, необходимо критически относиться к структурам, которые обещают высокую доходность за короткий срок.

Киев. 21 апреля. УНИАН. Украинские журналисты-расследователи и эксперты призывают граждан не доверять сомнительным инвестиционным компаниям в интернете, которые обещают высокую доходность за короткий срок.

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН информационный продюсер информационного агентства «Новини України» Валерий Товмач.

«Из-за отсутствия работы люди ищут в интернете во время карантина возможность заработать. Такая ситуация на руку форекс-аферистам, которые маскируются под настоящий сайт и выманивают деньги у граждан. Сайт Freshforex является жалкой копией настоящего сайта Forex, который действительно существует. Данный сайт ловит на крючок тем, что там минимальный взнос всего составляет один доллар. Затем жертве звонит псевдоброкер и уговаривает сделать ставку, втираясь в доверие. С этого момента начинается развод», - отметил Товмач.

Он подчеркнул, что на примере доллара гражданам показывают, что они могут зарабатывать, предоставляют необходимую литературу, которая помогает научиться, а в дальнейшем начинают оказывать давление.

«Человеку дают возможность почувствовать финансы, он уже начинает искать еще больше, чтобы туда инвестировать, то есть человек уже начинает сотни, тысячи долларов туда тянуть. Затем поступает звонок от брокера-помощника, что если прямо сейчас не сделать ставку, то на человека будут наложены комиссии и вместо доходов будут убытки», - сказал Товмач.

Он добавил, что жертва, не имея возможности и времени обдумать ситуацию и с кем-то посоветоваться, начинает просто искать деньги.

«И так банально у человека выманиваются средства. Он в личном кабинете видит, что доходы его растут, что ставки срабатывают. Однако, когда приходит время, чтобы снять деньги с личного кабинета, начинаются настоящие проблемы. Брокер начинает пугать и шантажировать жертву», - отметил Товмач.

По его словам, когда человек уже понимает, что столкнулся с аферистами, и желает вернуть хотя бы что-то из того, что вложил, псевдоброкер предлагает вернуть деньги частями и просит реквизиты карты, пароли и остальную конфиденциальную информацию.

«Как результат, аферисты списывают все оставшиеся деньги с карты и исчезают», - подчеркнул Товмач.

Директор информационного агентства «Новини України» Олег Дейнека сообщил, что жертвами этой аферы стали около трех тысяч человек со средней суммой убытков пять тысяч долларов.

«Таким образом, только на такой схеме аферисты смогли заработать в Украине около пятнадцати миллионов долларов», - отметил Дейнека.

В свою очередь адвокат-криминалист Станислав Иваницкий предупредил, что такие случаи очень сложно доказывать в суде, поскольку владельцы подобных интернет-ресурсов очень грамотно юридически оформляют свои действия, обращая внимание на то, что все проведенные инвестиционные операции являются высокорискованными.

Участники пресс-конференции продемонстрировали материлы журналистского расследования и акцентировали , что подобные аферы украинских форекс-компаний распространены не только в Украине, от них пострадали и граждане других стран бывшего СССР, Германии и Израиля.

Как сообщал УНИАН, по разным оценкам, проведенным в 2019 году, всего в Украине от мошенничества форекс-брокеров потери инвесторов оцениваются от 50 млн до 200 млн долларов.

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Автор: УНИАН