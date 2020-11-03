В Ассоциации отметили, что президентские предложения предусматривают внесудебное снятие информации с каналов связи.

Киев. 3 ноября. УНИАН. Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) призывает Верховную Раду отклонить президентские поправки в закон «Об электронных коммуникациях», поскольку они отдаляют отечественное телеком-регулирование от европейских стандартов.

Об этом сообщил глава комитета ИнАУ по вопросам прав человека и свободы слова Максим Тульев на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы очень хотим, чтобы либо закон был принят в том виде, в каком его разработали, в том числе с помощью общественности, либо не принят вообще и мы бы остались на старом законе, который, в принципе, был неплох», - сказал он.

Тульев отметил, что предложения президента Владимира Зеленского предусматривают внесудебную слежку.

«Замечания президента, среди прочего, состояли в том, что президент в жесткой форме требует наличия в законе внесудебной слежки. Чтобы спецслужбы по своему усмотрению могли снимать информацию с каналов связи, соответственно прослушивать, получать информацию о пользователях интернета и сетей связи без разрешения суда», - сказал он.

Глава комитета ИнАУ подчеркнул, что судебный контроль над правоохранительными органами в сфере телекоммуникаций должен оставаться в законе.

Также Тульев выразил обеспокоенность, что отсутствие конкретики в президентских предложениях может привести к принятию других решений, которые вредят телеком-отрасли.

«Мы очень боимся той самой правки, которая приравнивает регуляцию телекома и сетей интернета. Именно потому, что интернет развивался без контроля государства, мы имеем самый дешевый и один из самых качественных доступов в интернет», - сказал он.

Присутствовавший на пресс-конференции глава правления ИнАУ Анатолий Пятников выступил за сохранение законопроекта в том виде, в котором его приняла Рада, но отметил, что даже без поправок президента законопроект не является идеальным.

«Под соусом евроинтеграции предлагается дать чиновникам право распоряжаться частной собственностью провайдеров, усилить позиции самих чиновников и дать чуть больше возможностей крупным игрокам, которые демпинговыми стратегиями хотят завоевать эту часть рынка (контролируемую малым и средним бизнесом – УНИАН)», - сказал он

Заместитель председателя правления ИнАУ Александр Савчук согласился с тем, что закон не является идеальным, но отметил, что это компромиссное решение для всех игроков телеком-рынка.

Представители Ассоциации отметили, что в дальнейшем Верховная Рада должна улучшить прозрачность процесса принятия законов, чтобы общественность имела возможность и достаточное время анализировать законодательные предложения.

Как сообщал УНИАН, 29 октября президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон «Об электронных коммуникациях», принятый Верховной Радой 30 сентября.

В частности, закон определяет правовую основу деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, устанавливает полномочия государства по управлению и регулированию деятельности в этих сферах; определяет обязанности и принципы ответственности физических и юридических лиц, участвующих в данной деятельности или пользующихся электронными коммуникационными услугами.

Также закон определяет основные принципы деятельности и полномочия регуляторного органа в сфере электронных коммуникаций.

Справка УНИАН. Созданная в 2000 году Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) – профессиональное объединение участников рынка телекоммуникаций и информационно-коммуникационных технологий, объединяет свыше 200 предприятий. Деятельность ИнАУ направлена на защиту интересов ее членов, проведение экспертно-аналитической работы в части разработки и корректировки законодательной и нормативной базы Украины и др.

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Автор: УНИАН