Речь идет о бизнес-разногласиях медиагрупп и провайдеров.

Киев. 20 апреля. УНИАН. Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) обеспокоена нынешней ситуацией на телевизионном рынке и уже обратилась по этому поводу в соответствующие государственные органы.

Об этом сообщил глава правления ИнАУ Анатолий Пятников на пресс-конференции в УНИАН.

«Интернет Ассоциация Украины уже направила свои обращения в СНБО, президенту Украины, Антимонопольному комитету Украины, профильным комитетам Верховной Рады и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания по поводу этих драматических событий, которые происходят на телекоммуникационном рынке», - сказал он.

По его словам, речь идет об угрожающих информационной безопасности страны конфликтах медиагрупп и провайдеров, которые непосредственно влияют на пользователей телепродукта. В частности, такие конфликты особенно влияют на чувствительные группы населения, проживающие в прифронтовых районах на востоке Украины.

Пятников отметил, что лучшим способом решения таких спорных ситуаций между медиагруппами и провайдерами являются переговоры, но пока условия для них неблагоприятны.

Нардеп Никита Потураев также заявил, что конфликты между медиагруппами и телевизионными провайдерами должны решаться путем переговоров, поскольку обе индустрии являются крайне важными для национальных интересов Украины.

Также глава Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики зазначив, що пиратство является острой проблемой для телевизионного рынка Украины и для сегмента платного телевидения в частности.

«Пиратство является проблемой, очень острой и очень неприятной для Украины… У нас абсолютно свободно, спокойно и комфортно чувствуют себя пиратские платформы… Есть такое обнаглевшее пиратство, заходя на сайт которого, можно увидеть возможность платной подписки. Платной подписки на пиратский сайт, представляете себе? Это просто за гранью добра и зла», - сказал он.

По словам Потураева, такая ситуация крайне негативно влияет на репутацию Украины в мире.

Присутствовавший на пресс-конференции член правления Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Глущенко отметил, что существующие доступные пиратские возможности потребления контента ухудшают информационную безопасность страны и убивают рынок платного телевидения.

«Государству нужно отреагировать на ситуацию, потому что отток пользователей платного телевидения в большинстве случаев заканчивается пиратством», - подчеркнул он.

Присутствовавший на пресс-конференции народный депутат, заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко считает, что эффективными могут быть следующие инструменты влияния.

«Если это (пиратский ресурс – УНИАН) находится на территории Украины, соответствующие структуры и службы должны найти эти технические площадки и прекратить их деятельность. Если это находится за территорией Украины, в рамках международного сотрудничества мы должны инициировать процедуру нахождения этих площадок, чтобы те страны (где они размещены – УНИАН) прекратили их работу с точки зрения пиратского контента», - сказал он.

Также присутствовавший на пресс-конференции глава правления Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) Анатолий Пятников отметил, что на телевизионном рынке, кроме проблемы пиратства, также существует проблема конфликтов между медиагруппами и провайдерами, которая непосредственно влияет на пользователей телевидения.

По его словам, лучшим способом решения этой проблемы являются переговоры, но пока ситуация для них неблагоприятная.

Справка УНИАН.

Созданная в 2000 году Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) – профессиональное объединение участников рынка телекоммуникаций и информационно-коммуникационных технологий, объединяет свыше 200 предприятий. Деятельность ИнАУ направлена на защиту интересов ее членов, проведение экспертно-аналитической работы в части разработки и корректировки законодательной и нормативной базы Украины и др.

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Автор: УНИАН