По данным Ассоциации, установление пошлины приведет к росту потребительских тарифов интернет-доступа на 7-12%.

Киев. 10 ноября. УНИАН. Интернет ассоциация Украины (ИнАУ) обращается к представителям исполнительной власти, а именно к Министерству развития экономики и Межведомственной комиссии по международной торговле, с просьбой отменить введение специальной пошлины на импорт проводов и кабелей, поскольку это может привести к сужению конкуренции и подорожанию интернет-услуг.

Об этом заявил председатель правления ИнАУ Александр Савчук на пресс-конференции в УНИАН.

"Основная цель нашей Ассоциации – это содействие развитию украинского сегмента глобальной сети Интернет и информационно-телекоммуникационных технологий вообще. И мы считаем, что введение пошлины на кабельную продукцию, которое сейчас осуществляется, мешает осуществлять нашу цель и нарушает принципы конкуренции и открытости... Поэтому мы обращаемся к Межведомственной комиссии и к Министерству развития экономики, поскольку именно у него есть полномочия по установлению и отмене пошлины. Также обращаем внимание общества, что имеем проблемы с судебными решениями и сталкиваемся с отсутствием соревновательного процесса. Будем также направлять предложения в Верховную Раду, чтобы этот вопрос был рассмотрен на комитете", - отметил Савчук.

В свою очередь председатель Комитета ИнАУ Максим Тульев добавил, что установление пошлины на импортируемый кабель приведет к росту потребительских тарифов на Интернет-обслуживание.

"Действие пошлины распространяется на продукцию, которая не производится в Украине, что противоречит принципам защиты интересов отечественного производителя. Решения о необходимости пошлины основываются на искаженных, тенденциозных ссылках, при его принятии аргументы специалистов и статистические данные были проигнорированы. Введение пошлины на импорт кабелей приведет к росту стоимости строительства новых телеком-сетей более чем на 20% и к росту потребительских тарифов интернет-доступа на 7-12%", - подчеркнул он.

Член Правления ИнАУ Николай Козак, в свою очередь, отметил, что некоторые виды кабеля, на которые установлена пошлина на импорт, не производятся в Украине.

"Очень интересным является факт, что пошлина была также введена на те виды кабеля, которые вообще не производятся в Украине. Отечественные заводы не имеют ни технической, ни качественной возможности их производить. На таких видах кабеля построено до 50% сетей. С кем мы боремся и кого мы защищаем, если вводятся пошлины на такие кабели, которые не производят отечественные производители?"- отметил он.

По словам Козака, "монополизация рынка кабельной продукции, вызванный введением импорта дефицит и повышение цен приведут к срыву правительственных программ цифровизации Украины, в частности, бюджетной программы субвенций на повышение доступности широкополосного доступа к Интернету в сельской местности".

Для участия в пресс-конференции были приглашены: Александр Савчук, Глава Правления ИнАУ; Александр Федиенко, заместитель Главы Комитета ВРУ по цифровой трансформации; Юрий Мацик, Директор директората развития цифровой инфраструктуры Министерства цифровой трансформации; Николай Козак, член Правления ИнАУ; Максим Тульев, Глава Комитета ИнАУ, руководитель предприятия-ISP; Евгений Евтушенко, руководитель предприятия-поставщика телеком-оборудования.

Справка УНИАН. Межведомственная комиссия по международной торговле ввела на три года специальную пошлину на импорт в Украину проводов и кабелей независимо от страны происхождения. В первый год – 23,5%, во второй – 22,3%, в третий – 21,2%.

Расследование комиссии проводилось по заявлению заводов "Одескабель" и "Южкабель". Оно установило, что в период 2017-2020 годов объемы импорта выросли более чем вдвое, а доля импорта в общем производстве – почти втрое, в потреблении – на 75%.

Автор: Богдан Слуцкий