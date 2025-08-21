Участники пресс-конференции в УНИАН рассказали, как было обесценено 100 миллиардов активов государственных банков и о блокировании работы одного из предприятий.

Руководитель инвестиционной компании "Виллиан инвест эксперт" Виктор Медведь, ссылаясь на оценки Национального банка и независимых экспертов, отмечает, что на сегодня разворовано активов государственных банков "на сумму более 100 миллиардов гривен, и еще под угрозой активы на 392 миллиарда гривен". Об этом он заявил во время пресс-конференции в УНИАН.

Руководитель инвестиционной компании рассказал о ряде случаев, которые, по его мнению, свидетельствуют о хищении активов.

"Вот сегодня опубликовали информацию по активу Константина Жеваго - это отель "Салют" в центре Киева (отель был признан банкротом и выставлен на продажу, - УНИАН). 5,4 миллиарда гривен под нее было сформировано обязательств, и большая часть - это рефинанс Национального банка... Мы понимаем, что реализация гостиницы "Украина" или "Днепр" - это миллиард гривен. Мы понимаем, что этот отель проигрывает предыдущим, и оценка может быть 600-700 миллионов гривен. То есть речь идет о более 4 миллиардах гривен убытков государственного бюджета и Национального банка".

Подобную схему, по словам Медведя, реализовал бизнесмен Олег Бахматюк.

"Как работал механизм? Первое, привлекли депозиты. Второе, завысили стоимость активов и закредитовали соответствующие предприятия", - отметил Медведь.

Далее, по словам руководителя инвесткомпании, Бахматюк привлек рефинансирование Нацбанка, а "Нацбанк принял в обеспечение закредитованные предприятия".

В дальнейшем, как отмечает Виктор Медведь, люди, связанные с бизнесменом, срывали аукционы, продолжая "владеть имуществом".

При этом, по его информации, даже после аукциона, старый владелец не хотел добровольно расставаться с имуществом. По данным Медведя, речь идет, например, о покупке ООО "Аэро-ЗЕТ" комплекса "Тракторный пакет" в селе Горбово.

"После этого начался силовой захват со стороны ООО "Гетманское" - компании с доказанными связями с Ukrlandfarming Бахматюка", - отметил Медведь, добавив, что, по его данным, существовало постановление суда, которое "запрещало совершать подобные действия".

Кроме этого, по данным Медвидя, присутствующие на месте происшествия сотрудники полиции "после консультаций с руководством" всех отпустили.

Виктор Медведь призвал принять изменения в законодательство, которые сделают невыгодным реализацию подобных схем.