При проведении социологического исследования каждый десятый совершеннолетний признался, что имеет в своем окружении людей, употребляющих наркотики. Среди молодежи - каждый пятый.

Киев. 28 апреля. УНИАН. В Украине по меньшей мере 700 тыс. человек употребляют наркотики.

Такие данные были озвучены на пресс-конференции в УНИАН во время презентации результатов национального исследования на тему: "Определение масштабов наркотической и алкогольной зависимости. Общественные последствия".

Как сообщил исполнительный директор Украинского института будущего (UIF) Вадим Денисенко, UIF совместно с Нью Имидж Маркетинг Групп опросили 2,4 тыс. респондентов. Опрос проводился среди взрослого населения методом личного интервью.

"Практически каждый десятый опрошенный сказал, что в его окружении есть люди, которые так или иначе принимают наркотики. В абсолютных цифрах - это 3,5 млн человек. Если применить метод адаптивной социологии и разделить эту цифру на 5-6, то получим как минимум около 700 тыс. человек, употребляющих наркотики", - сказал Денисенко.

Каждый десятый совершеннолетний признался, что имеет в своем окружении людей, употребляющих наркотики. Среди молодежи - каждый пятый.

Также он добавил, что среди молодежи 18-24 лет количество людей, которые имеют в своем окружении наркозависимых, вдвое больше - 20% сказали, что нет таких знакомых.

При этом Денисенко отметил, что 4% респондентов указали, что среди их знакомых есть те, кто употребляет героин или кокаин. А в группе 18-24 года - 17% сказали, что нет таких знакомых. То есть молодые люди в 4 раза чаще употребляют тяжелые наркотики наподобие героина.

В свою очередь доктор социологических наук Александр Шульга отметил, что социологи намеренно не спрашивали респондентов, употребляли ли они лично наркотики, поскольку на такой вопрос люди часто отвечают нечестно, не признаются. Поэтому спрашивали именно о лицах из их окружения.

По его словам, 15% опрошенных сообщили, что имеют знакомых с алкогольной зависимостью, 5% - с наркотической и 5% - с наркотической и алкогольной.

Также 31% респондентов сообщили, что их знакомые употребляют каннабис. На втором месте - амфетамины - 18%. На третьем месте - так называемые «соли», «дизайнерские наркотики» - 8%.

Еще 7% опрошенных указали, что их знакомые употребляют маковую соломку, 6% - метадон.

Кроме того, респондентам задавали вопрос, пытались ли их знакомые избавиться от наркозависимости. 20% опрошенных ответили, что их знакомые обращались за помощью в государственные учреждения, 14% - в частные, а половина сказала, что не знает таких случаев.

В то же время большинство респондентов выразили уверенность, что такие обращения были бы бесполезными или дали кратковременный эффект. Лишь 12% из тех, кто говорил об обращении за помощью, сказали, что это дало весомый результат.

Также Шульга сообщил, что у респондентов спрашивали о доступности наркотиков. 46% опрошенных ответили, что найти наркотики вблизи их места проживания очень легко, и лишь 14% сказали, что это сделать трудно. При этом среди молодежи до 18-24 лет 54% респондентов сказали, что найти наркотики очень легко. 13% опрошенных отметили, что знают одну или несколько точек сбыта наркотиков недалеко от своего дома, в среди молодежи этот показатель 16%.

В свою очередь сокоординатор проекта "Наркотическая и алкогольная зависимость" Украинского института будущего Анна Мищенко обратила внимание на проблему употребления наркотиков несовершеннолетними. По ее словам, среди наркокурьеров, которые оставляют наркотики для покупателей в оговоренных местах (делают так называемые «закладки»), есть дети 9-14 лет, которые не несут никакой ответственности за свои действия из-за того, что являются несовершеннолетними, и часто сами являются наркозависимыми. В то же время в Украине нет законодательства о лечении наркозависимых несовершеннолетних. Большинство реабилитационных центров для наркозависимых вообще работают за пределами правового поля.

В то же время, как указала другой сокоординатор этого проекта Виктория Мозговая, законодательство, регулирующее помощь наркозависимым, является несовершенным: одни нормативные акты противоречат другим, а в Уголовном кодексе используется еще советская терминология, не признанная в мире.

"Сегодня, чтобы наркозависимый получил помощь, которая не навредит его здоровью и будет эффективной, нужно 20 тыс. грн. Однако механизмы финансирования такой помощи за счет государства отсутствуют", - сказала она.

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Автор: УНИАН