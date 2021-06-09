реклама алкоголя в СМИ

В случае установления в Украине полного запрета на рекламу алкогольных брендов, выигрывает только теневой бизнес - как рекламный, так и производителей контрафактного алкоголя.

Киев. 9 июня. УНИАН. Исследования показали, что не существует прямой корреляции между рекламой алкогольных напитков в средствах массовой информации и уровнем ее потребления несовершеннолетними.

Об этом председатель наблюдательного совета ЧАО «Укрпиво», и.о. генерального директора ЧАО «АБИНБЕВ ЭФЕС УКРАИНА» Денис Хренов сообщил во время круглого стола в УНИАН, посвященного обсуждению законопроекта, которым предлагается фактически запретить рекламу любой алкогольной или никотиносодержащей продукции.

Хренов напомнил, что реклама алкоголя, которая создает новый спрос, в Украине запрещена уже давно. Кроме того, алкогольная индустрия имеет также собственные ограничения относительно рекламы своей продукции. Речь идет в первую очередь о детях, а также о водителях, о тех, кто по состоянию здоровья не может потреблять алкогольные напитки.

В то же время Хренов заявил, что реклама, направленная на распределение спроса на конкуренцию между видами спиртного, разрешена в мире, поскольку не создает нового спроса.

«Статистика и практика многих стран свидетельствует, что такая реклама не создает нового спроса. Несмотря на мировой рост рекламного бюджета, потребление алкогольной продукции не растет. В странах с более жестким ограничением рекламы нет меньшего уровня потребления алкоголя, в частности в Хорватии, Эстонии, Литве, Франции, где жесткие рекламные ограничения, уровень потребления алкоголя высокий. В то же время в странах с либеральным рекламным законодательством - в Бельгии, Нидерландах, Германии - уровень потребления алкоголя среди детей и молодежи является низким. Поэтому реклама, конечно, является фактором, но на последнем месте. На первом же – поведение родителей, окружение, друзья, культурная среда. Все это создает отношение ребенка к алкоголю», - подчеркнул Хренов.

Он также добавил, что эффективнее строго контролировать доступ детей и подростков к алкоголю помогает контрпропаганда его употребления в художественных фильмах. В качестве примера он привел ситуацию в США, где даже человеку, явно совершеннолетнему по виду, никогда не продадут алкоголь без предъявления ID-карты. Также в США не запрещают фильмы со сценами употребления алкоголя несовершеннолетними, а наоборот в кино показывают, как его потребление приводит к разрушению отношений, потере друзей.

Вместе с тем Хренов отметил, что полный запрет рекламы алкоголя приведет к увеличению объемов теневого рынка как алкоголя, так и его рекламы. Он пояснил, что в интернете предлагают приобрести спиртные напитки по ценам, вчетверо ниже минимально возможным у легального производителя. В случае же полного запрета рекламы, доля алкоголя на теневом рынке существенно возрастет.

«У нас более 50% рынка водки находится в «тени». Если мы завтра запретим рекламу алкоголя в интернете, то, как сегодня, так и завтра там не перестанут рекламировать и продавать нелегальный алкоголь по 280 грн за 10 литров. То есть теневой бизнес как рекламировал, так и будет рекламировать. А с запретом легальной рекламы еще и увеличится. Это будет большой «подарок» теневикам. Поэтому надо не придумывать новые запреты, а выполнять существующие. В частности, что касается контрафактного спиртного», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2021 года парламент в первом чтении поддержал проект закона «О внесении изменений в статью 22 закона «О рекламе» относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах (№4212).

Этим законопроектом предлагается фактически запретить рекламу любой алкогольной или никотиносодержащей продукции всеми СМИ, в том числе электронными.

Игроки медиарынка оценивают, что в случае принятия законопроекта №4212, потери СМИ достигнут 130 млн долларов в год. В условиях финансового кризиса, вызванного коронавирусом, это угрожает существованию масс-медиа в целом.

ї коронавірусом, це загрожує існуванню мас-медіа в цілому.

Фото: https://photo.unian.net/theme/105775-kruglyy-stol-v-unian-na-temu-bezrassudnye-zaprety-narodnye-deputaty-hotyat-lishit-smi-zarabotka-komu-eto-pomozhet-i-povredit.html

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН