Новое издание создано издательством BookChef специально к 100-летию знаменитого итальянского сказочника Джанни Родари.

Киев. 21 октября. УНИАН. В Украине вышел первый полноценный перевод на украинский язык книги "Приключения Чиполлино" Джанни Родари, лишенный старых идеологических исправлений.

Об этом сообщили участники пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре УНИАН.

По словам руководителя направления в издательстве BookChef Ирины Хомчук, новое издание книги "Приключения Чиполлино" является уникальным, потому что посвящено 100-летию со дня рождения известного итальянского сказочника Джанни Родари. Его столетний юбилей будет отмечаться 23 октября.

"Это издание уникально тем, что это современный перевод на украинский язык полного текста с итальянского языка", - сказала Хомчук.

Она отметила, что новый перевод лишен устаревших идеологических исправлений, которые встречаются в изданиях времен СССР.

Новый перевод приключений Чиполлино сделал переводчик Тарас Лазер.

В частности, переводчик подчеркнул, что это первый полноценный украинский перевод книги с оригинальной версии. Лазер очень много времени уделил исследованию личности Родари. Переводчик углубился в тему, чтобы правильно переводить разные понятия, поскольку в произведении присутствуют много имен персонажей - фруктов и овощей. Он отметил, что старые украинский и русский переводы не совсем точны.

В качестве примера он привел, что в старых переводах можно встретить такого персонажа, как Виноградынка (Виноградинка), хотя правильно имя этого персонажа надо переводить как Родзынка (Изюминка).

"И таких примеров не особо точного перевода достаточно много. Возможно, это адаптация под какие-то тогдашние реалии, мне это неизвестно. Но скорее всего, это пожалуй что немного невнимательность", - констатировал переводчик.

Лазер считает, что Родари не является простым писателем, поскольку у него каждый персонаж является олицетворением целых категорий людей.

"Собственно, этим и был вызван мой интерес. Я погружался в материал так, чтобы не утратить смысл", - добавил переводчик.

Также он сказал, что при переводе продолжались большие дебаты с издательством BookChef относительно главного персонажа Чиполлино, поскольку с итальянского языка это слово можно перевести как Цыбулько (Цыбулька).

"Мы хотели сделать "Пригоди Цибулька" ("Приключения Цыбульки") или “Цибулькові пригоди” ("Цыбулькины приключения"). Собственно, из-за длительных наших споров, прений и переговоров с издательством мы все же вместе сошлись на консенсусном варианте как "Приключения Чиполлино", потому что вполне разумно в издательстве отметили, что это имя известное, знакомое", - уточнил переводчик.

В то же время, отметил он, с издательством удалось договориться, что в дальнейшем после определенной раскрутки именно этого издания от BookChef, издательство может попытаться издать книгу под названием "Пригоди Цибулька".

Переводчик сказал, что из подростковой книги в русском переводе выпущены определенные взрослые серьезные моменты, и перевод был сделан для младшего школьного возраста.

В свою очередь, директор Итальянского института культуры при Посольстве Италии в Украине Эдоардо Крисафулли добавил, что презентация нового перевода происходит также по случаю 20-й Недели итальянского языка в мире, а именно 19-25 октября.

Крисафулли отметил, что новый перевод книги "Приключения Чиполлино" является особенным: "Переводчик приложил большие усилия именно с филологической и научной точки зрения".

Он подчеркнул, что творчество Родари имеет большое значение для итальянской культуры, поскольку писатель был кроме того еще и выдающимся педагогом, преподавателем и журналистом.

"Мы очень гордимся этим автором, который приложил много усилий для развития также и демократической культуры Италии", - подчеркнул Крисафулли.

Он добавил, что в Италии и сейчас многие дети читают "Приключения Чиполлино".

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Автор: УНИАН