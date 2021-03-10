Участницы проекта отметили, что их цель - разрушить стереотипы в обществе и доказать, что политика - это женское дело.

Киев. 10 марта. УНИАН. В Киеве презентовали фильм «Один день из жизни кандидатки» о политической борьбе женщин во время выборов 2020 года, который стал продолжением волонтерского мониторингового проекта общественного альянса «Политическое действие женщин» # выборыБЕЗсексизма.

О фильме рассказали на пресс-конференции в УНИАН координатор проекта # выборыБЕЗсексизма Ирина Тишко и продюсер компании «ДобраничФильм», которая занималась производством фильма, Светлана Рудюк.

Как отметила Тишко, местные выборы 2020 года стали уникальными - впервые в истории Украины была применена 40% гендерная квота, которая позволила принять участие в гонке тысячам женщин.

«Уже сейчас, подводя итоги избирательной кампании, известно, что все-таки квота сработала, и участников предвыборной гонки было почти 140 тысяч, а количество женщин в местных советах возросло вдвое. И сейчас уже известно, по результатам исследования Украинского женского фонда, что 32 женщины возглавят городские громады, в областные советы вошли 28% женщин, в городские советы 28 крупных городов избрано 30% женщин. Это вдвое больше, чем в предыдущих составах советов», - отметила Тишко.

Вместе с тем она подчеркнула, что на сегодня в Украине еще есть «миф», где роль настоящего хозяйственника закреплена за мужчиной, и пока нет ни одной женщины, которая будет руководить городом.

«И это говорит, что в политике до сих пор присутствуют гендерные стереотипы, представления о том, что городом может управлять только мужчина. Вместе с тем, большинство женщин, которые принимали участие в кампании - для них это стало первым шагом, первым участием. И для них это было тройной нагрузкой, потому что наряду с борьбой с конкурентами им приходилось вести борьбу со стереотипами, гендерными предрассудками, сексизмом ... И из-за COVID-19 им еще и приходилось заниматься многими домашними делами ... И за всеми цифрами и статистикой мы бы хотели показать реальные истории женщин, реальную борьбу. И они своим примером доказывают, собственно, что политика - это женское дело», - прокомментировала Тишко.

Лента создана при поддержке международного фонда «Видродження» и при благотворительном содействии Direct Help Foundation.

Как отметила заместитель исполнительного директора международного фонда «Видродження» Инна Пидлуская, фильм рассказывает о двух вещах. «Прежде всего, это о пути женщины в политике, поиске себя, поиске сделать больше, изменить те вещи, которые очевидно, требуют изменений», - отметила она.

Пидлуская обратила внимание, что фильм рассказывает истории только четырех женщин, но каждая из них уникальна и ценна как источник новых знаний, новых идей и поддержки для тех женщин, кто рассматривает для себя путь лидерства, путь активного политического участия. «Второе, о чем этот фильм, это о женской солидарности. Женщины, которые поддерживают друг друга - это огромная сила. Мы бы хотели, чтобы и этот фильм, и эта работа способствовали женской солидарности», - сказала Пидлуская.

Она выразила надежду, что фильм будет побуждать других женщин к активной позиции, поможет преодолеть все стереотипы и предубеждения.

В пресс-конференции также приняли участие героини фильма: экс-кандидат в депутаты Боярского городского совета Людмила Петраускене, экс-кандидат в депутаты Львовского районного совета Ирина Трохим, депутат Феодосиевской ОТГ Евгения Кравченко и депутат Ирпенского городского совета Михайлина Скорик-Шкаровская.

Премьера фильма состоится 12 марта в 13:00 в кинотеатре «Жовтень».

По словам Рудюк, фильм будут подавать на ряд фестивалей, а после фестивальной «истории» для того, чтобы как можно больше людей имели доступ к фильму, его сделают доступным на интернет-платформах.

Участницы проекта подчеркнули, что их цель - разрушить стереотипы в обществе и доказать, что политика - это женское дело.

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Автор: УНИАН