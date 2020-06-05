Предприниматель из Харькова, которая разработала дезинфицирующий тоннель, заявляет, что стала жертвой мошенничества в столице (видео)

Киев. 5 июня. УНИАН. Предприниматель из Харькова Елена Середа, которая разработала дезинфицирующий тоннель, заявляет, что стала жертвой мошенничества в Киеве.

Об этом основательница харьковской компании "Индустрия дизайна" Середа заявила на пресс-конференции в УНИАН.

Она сообщила, что еще в феврале к ней пришла идея разработать тоннель для дезинфекции, который можно будет устанавливать в общественных местах и зданиях. Было налажено производство, и первый образец такого туннеля она решила бесплатно установить в Александровской больнице в Киеве, которая является главной больницей по борьбе с коронавирусом.

По словам Середы, ей пообещал посодействовать в этом председатель ОО «Рыболовы любители» Евгений Суханов, который заверил, что обеспечит установку тоннеля в Александровской больнице.

Однако выяснилось, подчеркнула Середа, что на самом деле прибор был установлен в Больнице скорой помощи на улице Братиславской, а "самое главное, что все это было представлено как благотворительность от столичных депутатов".

Как сказала Середа, она приехала в Киев, чтобы разобраться в ситуации, но, по ее словам, "Суханов начал конфликт, потребовал денег, которые якобы потратил на доставку прибора, а также ударил ее", о чем она написала заявление в полицию.

В свою очередь, представитель адвокатского объединения "Рух" Инна Бабий, которая защищает интересы Середы, заявила, что ее клиентка обратилась в полицию, где было открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины "мошенничество". Сам прибор сейчас хранится на "каком-то складе", куда его изъяла полиция, сказала Бабий.

По ее словам, следователь отказался вернуть дезинфицирующий тоннель владелице, после чего защитники Середы обратились в суд, чтобы клиентка смогла вернуть свое имущество.

Также, сказала Бабий, было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК (нанесение легких телесных повреждений), однако защитники Середы, как только получат медицинские документы клиентки, поставят вопрос о переквалификации преступления на более тяжкое, поскольку женщина долгое время находилась в больнице. Сейчас суд еще не принял решение по этому обращению, сообщила Бабий.

Как заявил президент ОО "Международный клуб деловых людей" Юрий Андросюк, по сути, имело место завладение имуществом путем обмана.

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