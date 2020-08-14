«Карпатская Сич» призывает к объединенному маршу ветеранов в День Независимости (видео)

Сбор запланирован на 9:30 в парке имени Тараса Шевченко в Киеве.

Киев. 14 августа. УНИАН. Отдельная добровольческая рота «Карпатская Сечь» призывает к объединенному маршу ветеранов в День Независимости.

С соответствующим заявлением во время пресс-конференции в УНИАН выступил командир Отдельной добровольческой роты «Карпатская Сечь» Олег Куцин.

«Одни собираются вокруг предыдущего президента, другие налаживают сотрудничество с действующим или объединяются вокруг Авакова-Кличко. И как следствие - единого марша ветеранов не будет. Уже сейчас вспыхивают мелочные конфликты между ветеранами, которые принадлежат к разным «групп влияния». Противостояние, которое на пользу врагу, допустить нельзя. День Независимости должен объединять. Поэтому предлагаем всем, кто еще не определился, прийти 24 августа в парк Шевченко и заполнить то пространство, которое может образоваться между участниками марша защитников Украины и шествия ветеранов, чтобы показать украинскому обществу единство ветеранской среды», - подчеркнул он.

По словам Куцина, сбор запланирован на 9:30 в парке имени Тараса Шевченко в Киеве.

«Помните, война с Московией продолжается, значительная часть нашего государства оккупирована, пятая колонна Кремля набирает силу, и у нас еще впереди великие дела национально-освободительной войны», - отметил он.

В то же время, Куцин призвал организаторов других ветеранских маршей объединиться.

«А организаторам различных маршей предлагаем создать совместный оргкомитет и провести одно не разобщенное мощное мероприятие. Призываем в этот день, который должен объединять, а не разъединять, занять общую позицию и провести одно мощное мероприятие, чтобы показать и власти, и нашим врагам, что ветеранская среда объединена и действует сообща», - отметил командир Отдельного добровольческой роты «Карпатская Сечь».

Куцин подчеркнул, что марш должен быть «общим и объединенным».

«Обязательно он должен завершиться на Майдане Незалежности, обязательно надо почтить всех погибших, почтить те места, где погибли во время событий на Майдане, Небесную сотню. Хорошо, чтобы состоялся патриотический концерт», - добавил он.

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