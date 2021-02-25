В столице презентовали книгу о перспективных территориях для создания объектов природно-заповедного фонда столицы, которые необходимо сохранить.

Киев. 25 февраля. УНИАН. Специалисты создали перечень из более 60 зеленых зон Киева, которым необходимо предоставить статус заповедных.

Об этом они сообщили на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Как сохранить зеленые зоны и озера Киева», где была презентована книга «Киев заповедный. Перспективные территории для создания объектов природно-заповедного фонда на территории Киева».

Участники пресс-конференции - авторы книги: директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко, депутат Киевсовета Олеся Пинзеник, экс-председатель Экологической комиссии горсовета Константин Яловой, генеральный директор коммунального объединения «Киевзеленстрой» Алексей Король.

По словам Короля, книгу писали несколько лет, идея ее написания возникла в 2018 году.

«В книге есть 63 объекта. Перспективные объекты. Мы будем апеллировать в городской совет, что эти объекты должны находиться под особым вниманием, иметь особый статус. Здесь по каждому объекту дан ответ на вопрос, чем он уникален, какие там есть растения, какие животные», - сказал Король.

По его словам, территория города, которая уже достигла заповедных мест, на сегодняшний день составляет 25% их общей площади, - это более 22 тыс. га. Из них на балансе «Киевзеленстроя» находится почти 16 тыс. га, или 76% природно-заповедного фонда столицы.

«86 объектов состоят на балансе нашего предприятия. Всего в Киеве их 210. Это разные объекты - от многолетних дубов-памятников до заповедных лугов. Ни одна европейская столица не может похвастаться тем, что в перечне этих 210 объектов есть все, кроме, наверное, биосферного заповедника», - сказал Король.

Как отметил экс-председатель Экологической комиссии горсовета Яловой, в книгу включена информация о ценных природных территориях в Киеве, которые необходимо сохранить, сделать заповедными, относительно которых уже есть научные выводы об их ценности.

«Киев является уникальным местом, местом природным, где много флоры и фауны, которая позволяет нашему городу гордиться. ... В книге «Киев заповедный» много интересного о той или иной территории, что позволит раскрыть эти объекты с разных сторон», - отметил Яловой.

Также он сообщил, что в марте этого года будет представлена Экологическая стратегия Киева на 2020-2030 годы, которую разрабатывали больше года, в работе над которой участвовало большое количество общественных деятелей, экологов. Документ передан на рецензирование профильным организациям и институтам.

Как отметила депутат горсовета Пинзеник, Киев развивается, застраивается, но горожанам нужно иметь места отдыха. По ее словам, статус объекта природно-заповедного фонда больше защищает территорию от возможной застройки, чем статус «сквер».

«Почему необходимый уровень ПЗФ – потому что уровень защиты намного выше. Потому что, если кто-то захочет посягнуть на территорию, ему придется столкнуться с Министерством экологии. А это очень непросто - изменить границы, уменьшить территории ПЗФ. Поэтому мы считаем, что это придает существенную защиту этим территориям», - подчеркнула депутат.

Вместе с тем она отметила, что статус ПЗФ можно присвоить тем территориям, где растут уникальные или редкие деревья, или где живут «краснокнижные» птицы, животные и т.п.

В свою очередь директор Киевского эколого-культурного центра Борейко отметил, что особое внимание в городе должно уделяться охране городских водоемов.

«Озера - это микроклимат. Это не только отдых. У озер всегда в жару на 7-8 градусов ниже температура. У нас около 100 озер. К сожалению, за последние 20 лет около 30 озер засыпаны или вообще уничтожены. Некоторые озера в Киеве нельзя уже и назвать озерами, так они заилены, что практически это сточные канавы. А озера - это важный экоелемент Киева. Поэтому надо об этом говорить, писать и охранять озера», - отметил он.

Борейко заявил, что работа по сохранению уникальных зеленых зон Киева, которые еще не застроены, будет продолжаться, и надеется на поддержку в этом вопросе городских властей, Киевсовета.

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Автор: УНИАН