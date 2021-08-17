Эксперты отметили, что Киев остается одной из мировых столиц, которая больше всего открыта для шеринга самокатов, машин и жилья.

Киев. 17 августа. УНИАН. Киев уже второй год подряд вошел в топ-10 мировых столиц по уровню развития экономики совместного пользования (шеринговой экономики).

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила менеджер по исследованиям Consumer Choice Center и автор Индекса Шеринговой Экономики Мария Чапля.

Она отметила, что индекс показывает наличие различных типов шеринга – шеринг машин (Uber, Bolt, Uklon), жилья (Airbnb), электросамокатов и тому подобное. Суть шеринга - дать возможность пользователю арендовать что-то не от официальной компании, а через определенную платформу или приложение у другого пользователя, который хочет поделиться тем или иным ресурсом.

"Были проанализированы крупнейшие 50 городов мира, такие как Париж, Берлин, Нью-Йорк, и украинская столица во второй раз попала в топ-10. Как показал индекс, Киев является достаточно открытым для шеринга городом, сервисов много, и они доступны. К тому же, у нас нет ограничений – например, когда водителю нужно получать от органов власти специальное разрешение, чтобы подвезти пользователя", – рассказала Чапля.

По индексу шеринговой экономики, Киев набрал 95 баллов из 100 возможных и оказался рядом с такими городами, как Рига, Вильнюс, Варшава и Сан-Паулу. Чуть меньше баллов набрали Мехико, Осло и Стокгольм, а лидерами рейтинга оказались Таллин и Тбилиси.

"Главный вопрос - будет ли эта тенденция сохраняться и останется ли Киев таким же открытым городом, где все работает на доверии? Видим, еще тенденции в Европе и в целом в мире не очень утешительные, поскольку правительства начинают вводить различные регулирования, налоги, пытаясь эту экономику придавить", – добавила аналитик.

Как рассказала глава общественной организации "Велодень" Анна Даниленко, в последнее время среди украинцев растет спрос на шеринговые электросамокаты. Несмотря на то, что законодательства для регулирования этого бизнеса пока нет, компании вместе с местными властями согласовывают правила игры, чтобы обеспечить безопасность передвижения и пользователям, и пешеходам. "Это новый транспорт, который никак не регулируется в законодательном праве, поэтому бизнес начал заходить на рынок с собственными правилами. Сейчас же несколько компаний-прокатов подписали с властями Киева меморандум, в котором прописано – где можно ездить таким транспортом, где его оставлять, какие есть ограничения по скорости. Как по мне, это очень хороший пример того, как город начинает решать проблемы вместе со всеми заинтересованными, пока нет регулирования на национальном уровне", – считает она.

По мнению эксперта по транспортному планированию и моделированию, директора компании "А+С Украина" Дмитрия Беспалова, шеринг машин может помочь в решении проблем с пробками в Киеве. "Киевские водители проводят 8,5 дней в году в пробках. В то же время один прокатный автомобиль может обслуживать 10 киевских семей вместо одной. Представьте себе Киев, где в день ездят не 900 тысяч активных автомобилей, а лишь 300 тысяч", – подчеркнул Беспалов.

Отдельно эксперт подчеркнул, что Украине очень важно развивать и общественный транспорт, который тоже считается шеринговым. По его мнению, даже с увеличением количества электросамокатов такому большому и плотному городу, как Киев, не обойтись без общественного транспорта.

Фото: https://photo.unian.net/theme/107311-press-konferenciya-v-unian-indeks-shering-ekonomiki-budushchee-sheringa-v-kieve-i-ukraine.html

Автор: Анна Нагорная