В книге, которая будет издаваться при поддержке Украинского культурного фонда, собрано более 20 интервью с диссидентами.

Киев. 11 октября. УНИАН. В Киеве при поддержке Украинского культурного фонда (УКФ) презентовали проект и книгу журналиста Вахтанга Кипиани "Диссиденты".

Презентация состоялась в пресс-центре УНИАН.

Новую книгу Кипиани издает издательство "Vivat". По словам директора по коммуникациям издательства Галины Падалко, в сборник вошли интервью Кипиани с политзаключенными советского времени - украинцами, литовцами, эстонцами, крымскими татарами и представителями других национальностей.

Книгу также будет дополнять блок видеоинтервью с диссидентами, с современными политзаключенными и правозащитниками, которые будут рассказывать о своей жизни, политических убеждениях и идеях.

"Эти видеоразговоры, ссылки на электронную книгу, а также переводы на английский, немецкий, литовский, эстонский, иврит, крымскотатарский и русский языки будут размещены в свободном доступе на сайте "Историческая правда", - отметила Падалко.

Кроме того, она добавила, что в рамках проекта, который поддерживает УКФ, более тысячи книг будут переданы в украинские библиотеки и на кафедры истории учреждений высшего образования.

"Я понял, что отдельные публикации - это хорошо, но нужна и книга, которая как-то обобщит, с одной стороны, а с другой стороны - оставит их (диссидентов - УНИАН) в памяти потомков именно как героев великой истории", - подчеркнул Кипиани.

Он рассказал, что всего в книге собрано более 20 интервью, около двух третей из которых - с украинцами.

В свою очередь, диссидент и правозащитник Иосиф Зисельс подчеркнул, что этот проект является крайне важным, поскольку касается формирования культуры и политики памяти в Украине, а также передачи опыта младшему поколению.

Как рассказал историк и журналист Эдуард Андрющенко, он занимался поиском документов Комитета госбезопасности о каждом из интервьюируемых, чтобы дополнить их интервью в книге.

По его словам, не все рассекреченные документы КГБ являются абсолютно достоверными, ведь информация в них часто искажалась.

В то же время Падалко добавила, что на время реализации проекта при поддержке УКФ издательство не будет продавать эти книги на коммерческой основе.

Она уточнила, что читатели смогут приобрести их позже, а сейчас могут ознакомиться с электронной версией.

***Украинский культурный фонд ‒ государственное учреждение, созданное в 2017 году с целью содействия развитию национальной культуры и искусства в государстве, обеспечения благоприятных условий для развития интеллектуального и духовного потенциала личности и общества, широкого доступа граждан к национальному культурному достоянию, поддержки культурного разнообразия и интеграции украинской культуры в мировое культурное пространство. Деятельность фонда, согласно действующему законодательству, направляется и координируется Министерством культуры Украины. Поддержка проектов Украинским культурным фондом осуществляется на конкурсной основе.

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Автор: Антонина Доломанжи