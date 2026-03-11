Китай и Иран продвигают свои интересы на временно оккупированных территориях Украины – аналитический отчет (видео)

Об этом говорится в аналитическом исследовании "Фактор Китая и Ирана в экономической переориентации временно оккупированных территорий Украины", подготовленном экспертами Восточной правозащитной группы и представленном во время пресс-конференции в УНИАН.

В исследовании проанализировано экономическое, технологическое и финансовое присутствие Китая, Ирана и КНДР на временно оккупированных территориях Украины. Авторы отчета исследуют механизмы обхода международных санкций, использование альтернативных финансовых инструментов, а также роль иностранных технологий в критической инфраструктуре оккупированных регионов. В отчете также рассматриваются новые логистические и экономические связи, которые формируются на оккупированных территориях, и их влияние на долгосрочную ситуацию с безопасностью в регионе.

Директор Восточной правозащитной группы, доктор философии по политическим наукам Вера Ястребова в своем вступительном слове, во время презентации отметила, что данное аналитическое исследование проводилось экспертами Восточной правозащитной группы, а также Института стратегических исследований и безопасности имени Павла Лисянского при поддержке Американского фонда NED.

"Это очень большая и масштабная работа. Потому что, когда мы с вами говорим и изучаем, анализируем события, происходящие на временно оккупированных территориях, мы раньше сосредотачивались на факторах социально-экономических прав, политических процессах, вопросах нарушений прав человека. Но, жизнедеятельность временно оккупированных территорий без определенных экономических процессов, без отслеживания, кто сейчас использует эти территории, кроме оккупанта, на мой взгляд, является неполной. И этот пробел, благодаря моим коллегам, заполнен. Это очень содержательное исследование, которое раскрывает, какие именно экономические процессы, тенденции происходят со стороны и Китая, и Ирана на временно оккупированных территориях", - акцентировала Ястребова.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и безопасности имени Павла Лисянского Максим Бутченко отметил, что хотя Китай и официально нигде не признает, что он имеет отношения или какое-либо отношение к оккупированным частям Украины, однако он там присутствует с прицелом на долгосрочные интересы. "Во-первых, это системные связи Китая на бизнес-уровне с оккупированными территориями. То есть, пункт первый - на официальном политическом уровне Китай вроде бы не работает с оккупированными территориями. А на бизнес-уровне или на других неофициальных уровнях достаточно налаженные связи, начиная с визитов различных блогеров, журналистов, предпринимателей, представителей компаний, в оккупированную часть Украины. И у нас довольно подробно об этом сказано. Хронология четко определена и можно посмотреть, что это системная работа. Второй фактор – это то, как представители так называемой оккупационной администрации работают с Китаем. Они выезжают непосредственно в Китай, они общаются с представителями Китая на российско-китайских форумах. И это происходит каждый год", – подчеркнул он.

Говоря о присутствии Ирана на ТОТ, эксперт отметил, что существуют прямые контакты представителей администрации Ирана с оккупированными территориями, они осуществляются на частном уровне. Т.е, есть факты, когда предприниматели поставляют в Иран свою продукцию, есть факты, когда заключены контракты с так называемой администрацией. "Здесь нужно отметить, что в объемных экономических связях, они значительно меньше, чем в Китае. Но здесь важнее сам факт, что такие контакты между Ираном и оккупационными администрациями на системном уровне существуют. Вообще, эта история о поддержке оккупации, поддержке насильственных действий России Ираном, она не только на каком-то политическом уровне декларируется, но и на фактическом", - подытожил Бутченко.

Политолог Петр Олещук также подчеркнул, что Китай на словах декларирует уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, а на деле - продвигает свои геополитические интересы на оккупированных территориях юга и востока Украины.

"Китай никогда официально не ставил под сомнение территориальную целостность Украины. Официально не ставил, фактически – ставил. Доказательства почему здесь (в исследовании) приведены. Когда ты начинаешь уже влиять не только, например, на сферу торговли, не только на бизнес. Не только, например, на какие-то там торговые усилия, а на идеологию, на гуманитарную сферу. Это значит, что ты намереваешься прийти сюда надолго. То есть, если ты уже системно относишься, например, к идеологическому присутствию – изучению языка, школе, образованию и так далее, значит ты работаешь уже стратегически. Значит ты планируешь уже обеспечивать присутствие стратегически. Поэтому, там китайская условно школа в Луганске, которая здесь упоминается в этом исследовании - это не случайность, это очевидно - системность. Но, что для нас здесь в этой ситуации важно. И на чем, я считаю, нужно делать акцент, причем делать акцент на уровне украинской дипломатии, на уровне какой-то международной коммуникации? Что Китай рассматривает оккупированные территории Украины, как часть своей сферы влияния. Соответственно, те ресурсы, которые сейчас находятся на оккупированных территориях Украины - это потенциально часть будущих ресурсов в большой, гипотетически на данный момент, но вполне реальной войне, например, между США и Китаем", - сказал политолог.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак убежден, что то, что делает Китай сейчас на оккупированных территориях, является построением плацдарма для дальнейшего продвижения своих интересов.

Он говорит, что в предыдущие годы Россия разграбила оккупированные части Донецкой и Луганской областей, поэтому материально Китаю там поживиться уже нечем. Однако стратегически эта земля для него важна: "Думаю, для Китая здесь ничего не осталось. Я уверен, что они сейчас рассматривают эту локацию больше как плацдарм для дальнейшего расширения своего влияния на Северный Кавказ, на Черное море и Европу. Потому что в Беларуси есть присутствие китайского хаба, он называется Большой Камень. То есть, это прыжок в Западную Европу, потому что мы знаем, что там проживает 500 миллионов человек", - отметил Ступак.

В пресс-конференции в пресс-центре УНИАН, посвященной презентации нового аналитического исследования "Фактор Китая и Ирана в экономической переориентации временно оккупированных территорий Украины", приняли участие: Максим Бутченко - заместитель директора Института стратегических исследований и безопасности имени Павла Лисянского; Иван Ступак - экс-сотрудник СБУ;

Петр Олещук – политолог. Модератор: Вера Ястребова – директор Восточной правозащитной группы, доктор философии по политическим наукам.

Организаторы: Восточная правозащитная группа при поддержке National Endowment for Democracy (NED).