В комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения подчеркивают необходимость выплаты 300% зарплаты всем столичным медикам, которые противодействуют COVID-19 (видео)

По словам председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения, среди медицинских работников столицы «зрел бунт», поскольку не все медицинские работники, противодействующие COVID-19, получили обещанные доплаты.

Киев. 29 апреля. УНИАН. Председатель постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения, депутат от ВО «Свобода» Олег Гелевей подчеркивает необходимость выплаты доплат в размере 300% от заработных плат всем столичным медикам, которые противодействуют COVID-19.

Об этом он заявил на брифинге в агентстве УНИАН.

«Самый больной вопрос для города Киева - это оплата труда наших медицинских работников. Этот вопрос связан со вступлением в действие второго этапа медицинской реформы. Наш мэр рассказал, что были доплаты нашим медицинским работникам, но оказалось, что эти доплаты были только непосредственно тем медицинским работникам, которые работают в инфекционных отделениях - это 4-я, 9-я и Александровская больницы», - сказал Гелевей.

По словам председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения, среди медицинских работников столицы «зрел бунт», поскольку не все медицинские работники, противодействующие COVID-19, получили обещанные доплаты.

«Например, в 8-й больнице есть огромное количество больных коронавирусом, их везут и везут. Есть такие вечера, что по 30 бригад «скорых» приезжает за вечер. Врачи спрашивают, почему, работая в тех же условиях, они не получают этой доплаты. Мало того, в 8-й больнице есть случаи, что заболели врачи», - отметил он.

«Хотелось бы обратиться к руководству Департамента здравоохранения КГГА (с просьбой - УНИАН) сделать так, чтобы все врачи, участвующие в борьбе с коронавирусом, чтобы они могли так же получить достойную зарплату и доплаты», - подчеркнул Гелевей.

Также он напомнил, что в Киеве создано 27 мобильных бригад для борьбы с распространением коронавируса. «Те врачи спрашивают: мы ежедневно выезжаем на случаи коронавируса, а нам не дали за это никакой доплаты, почему так?» - добавил Гелевей.

«Те знаменитые доплаты должна предоставлять нашим врачам Национальная служба здоровья Украины. Я сегодня утром позвонил им и спросил, готовы ли они выплатить эти деньги нашим больницам - ответ, что денег нет, и говорят, что наше государство должно принять три пакета по борьбе с коронавирусом - для больниц, для «скорой помощи» и для мобильных бригад города Киева», - сообщил он.

Кроме того, по словам Гелевея, в столице есть проблема с обеспеченностью ПЦР-тестами на выявление коронавируса. «Есть тесты, которыми определяют, болен ли ты коронавирусом. «Быстрых» тестов хватает: в заведениях города Киева их немного больше 40 тысяч. Но уже катастрофически не хватает ПЦР-тестов. Поэтому я призываю закупить эти тесты и раздать в медицинские учреждения города Киева», - сказал он.

«Пугает ситуация, когда Департаментом здравоохранения КГГА так и не был проведен тендер на закупку средств индивидуальной защиты. Он не состоялся: когда объявили все технические требования к средствам индивидуальной защиты - не нашлось в Украине производителя, который смог бы поставить качественные средства индивидуальной защиты. Надо это менять и немедленно их закупить», - подчеркнул он.

При этом глава постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам здравоохранения отмечает, что столица готова к приему больных COVID-19. «Город Киев готов к атаке коронавируса, у нас на сегодняшний день 1,4 тыс. койкомест для приема больных коронавирусом. Сейчас в медицинских учреждениях города Киева всего находится 199 человек (больных COVID-19 - УНИАН)», - сообщил он.

Также Гелевей заметил, что заседание комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения состоялось сегодня, 29 апреля, а следующее - 6 мая.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля на внеочередном заседании Кабинет министров утвердил доплаты медикам, которые борются с COVID-19, в размере до 300% заработной платы.

В Киеве по состоянию на 29 апреля уже 1 тыс. 341 житель инфицирован коронавирусом, из них - 140 медиков.

! Внимание В среду, 6 мая, в 14.30 брифинг председателя медицинской комиссии Киева Олега Гелевея по ситуации с распространением эпидемии COVID-19 в г. Киеве состоится в УНИАН!

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