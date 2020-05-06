Говорить о достижении пика заболеваемости COVID-19 можно будет тогда, когда количество заболевших ежедневно будет равно количеству тех, кто выздоровел, - председатель медицинской комиссии Киева (видео)

Наибольший риск заразиться короновирусом именно в транспорте, поэтому пока вопрос о возобновлении его работы в столице не актуален.

Киев. 6 мая. УНИАН. Говорить о достижении пика заболеваемости COVID-19 можно будет тогда, когда количество заболевших ежедневно будет равно количеству тех, кто выздоровел.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО «Свобода» Олег Гелевей.

Он отметил, что на сегодня в Украине наблюдается оптимистический сценарий: ежедневное количество заболевших держится в пределах 400-500 человек. «Но, к сожалению, нет стремительной положительной динамики, и вполне понятно, что говорить о пике заболеваемости мы сможем только тогда, когда количество заболевших будет равно количеству тех, кто выздоровел», - пояснил Гелевей.

Он также выразил надежду, что к концу июня станет ясно, на когда можно прогнозировать конец эпидемии. «Хотя вполне понятно, учитывая мировую тенденцию, что она будет продолжаться до конца лета, а, возможно, и до конца года», - добавил Гелевей.

Также он обратил внимание, что в Украине не решены проблемы по защите медиков и тестированию.

По его словам, Украина на первых местах в мире по количеству пораженных медиков. На сегодня это 2551 медик, заболевший COVID-19, то есть, больше половины медиков, которые лечат от этой болезни, ею же заразились.

Гелевей объясняет это дефицитом высококачественных костюмов биологической защиты: на всю Украину их есть всего 229 тысяч, а потребность – 935 тысяч.

Другая проблема, продолжил он, - это тестирование ПЦР-тестами. Наблюдается большой дефицит самих тестов и недостаточная мощность лабораторий для проведения тестирования.

«Мало того, что эти тесты всегда на грани наличия, лаборатории явно не справляются. Хотелось бы обратиться к нашей власти: когда вы делаете громкие заявления, что мы уже позволяем плановое лечение, то вы должны прописать, каких именно плановых больных можно брать. В медицинские учреждения придут десятки тысяч пациентов. А когда вы говорите, что всем им сделают тестирование, то у меня вопрос: наши лаборатории и так не справляются. Есть случаи, анализы ожидают до 9 дней, а по нормам - не более 48 часов», - заявил председатель медицинской комиссии Киева.

Кроме того, Гелевей отметил, что не стоит ожидать быстрого возобновления транспортного сообщения в Киеве. «Относительно транспорта, то давайте будем реалистами - скопление людей у нас больше всего в транспорте, на первом месте - метро. В частности, в переходе между ветками метро на «Крещатике» такое скопление, что один больной коронавирусом может заразить не одну сотню других пассажиров. Поэтому работа метро регулируется не городскими властями, а Кабмином, как и другой транспорт», - подчеркнул он.

Вместе с тем он не исключил, что в других городах и регионах может быть ослабление карантина в части транспортного сообщения, ведь есть райцентры, где не зафиксировано ни одного инфицированного коронавирусом.

Относительно работы столичного наземного транспорта, который сейчас обслуживает только определенные категории граждан, Гелевей считает, что его маршруты нужно усовершенствовать, поскольку в некоторые районы Киева очень трудно добраться, учитывая отсутствие метрополитена.

Относительно работы рынков в столице, председатель медицинской комиссии отметил, что при соблюдении санитарных норм рынки нужно было открыть еще после Пасхи. По его словам, при соблюдении всех норм и ограничений в период карантина рынки ничем не отличаются от магазинов, тем более, что к рынкам пока еще более строгие требования, чем к супермаркетам. «Определенные карантинные требования нужно смягчать - дать возможность работать малому и среднему бизнесу, но более тщательно следить за соблюдением санитарных норм субъектами хозяйствования: измерение температуры, требования к маскам и использование перчаток как продавцами, так и покупателями», - высказал свое мнение Гелевей.

Гелевей заверил, что, несмотря на пандемию коронавируса, действующие в Киеве медицинские программы не отменяются: любой местный совет эффективно может поддержать максимум три программы. «У нас по медицине не много программ. В частности, по лечению туберкулеза, но основная наша программа - «Здоровье киевлян», в рамках которой мы финансируем медицинские учреждения столицы, покупаем медицинское оборудование, поддерживаем медиков. Как только объявили карантин, мы на заседании Киевсовета приняли решение об увеличении финансирования этой программы на 4 млрд грн. Также мы выделили почти миллиард на поддержку наших медиков», - добавил он.

Гелевей посоветовал киевлянам, несмотря на ослабление карантина с 11 мая, не расслабляться. «Вакцину, в лучшем случае, изобретут к конце году. Но именно от соблюдения карантинных норм людьми на 90% зависит распространение коронавируса. И очень жаль, что люди начали расслабляться, думая, что пронесет. Не пронесет. И вопрос не только в ношении масок. Необходимо также соблюдать другие простые вещи, такие как: не касаться дверных ручек, кнопок лифтов, тщательно мыть руки», - подчеркнул он.